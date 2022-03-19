Terazi Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022
21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Güneş Koç seyahatiyle önümüzdeki 1 ay tüm ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, partner konuları öne çıkarken, yalnız olan kişiler için yeni flörtler, yeni aşklar başlayabilir.
Birlikteliklerinize bir denge getirmek isteyebilirsiniz. Hukuksal konularda bazı gelişmeler yaşanabilir, kariyer hayatında çalışma arkadaşlarınızla rekabet teması öne çıkabilir. Yeni ortaklık kararları, şirket birliktelikleri, yeni anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Sağlıkta bağışıklığınıza dikkat edin, beslenmenize özen gösterin.