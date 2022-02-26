Terazi Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay önümüzdeki 15 gün çalışanlar için sorumluluklar ve iş yükünü arttıracak, çalışmayanlar için genel yaşamı yönetmekle ilgili düzen telaşını gündeme getirebilir.

Venüs Oğlak transiti yuvanıza odak noktası haline getirecektir. Çok çalışabilir ve yorulabilirsiniz. Kariyerinizde yeni iş görüşmeleri yapabilir, iş arıyorsanız bulabilirsiniz. Ekip çalışmaları, çalışma ortamı ve çalışma arkadaşlarınıza ilgili gündemler öne çıkabilir. Sağlığınızla ilgili ihtiyaç duyduğunuz tedavi, şifalanma yaşanabilir.