Terazi Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Güneş'in Balık burcu yolculuğu yaşamınızda toparlamak istedikleriniz, iş hayatınız, çalışma koşullarınız adına yoğun bir döneme işaret ediyor.
Ticari ilişkiler adına yeni planlar yapabilirsiniz. Kariyerinizde bazı yeni gündemler, çalışmıyorsanız rutinlerinizde, genel düzeninizde her yere yetişme, toparlama enerjilerini aktifleştirebilir. Yeni kaynaklar yaratmak, üretmek isteyeceğiniz alanlar olabilir. Yeni iş arayanlar adına fırsatlar çıkabilir. Sağlığınıza bu dönem dikkat edin. Kronik rahatsızlıklarınız varsa tedaviye gidebilir şifa bulabilirsiniz.