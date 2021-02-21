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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

22-28 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
21 Şubat 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Güneş'in Balık burcu yolculuğu yaşamınızda toparlamak istedikleriniz, iş hayatınız, çalışma koşullarınız adına yoğun bir döneme işaret ediyor.

Ticari ilişkiler adına yeni planlar yapabilirsiniz. Kariyerinizde bazı yeni gündemler, çalışmıyorsanız rutinlerinizde, genel düzeninizde her yere yetişme, toparlama enerjilerini aktifleştirebilir. Yeni kaynaklar yaratmak, üretmek isteyeceğiniz alanlar olabilir. Yeni iş arayanlar adına fırsatlar çıkabilir. Sağlığınıza bu dönem dikkat edin. Kronik rahatsızlıklarınız varsa tedaviye gidebilir şifa bulabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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