Terazi Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023

23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 10 gün hayatınızda biri yoksa yeni tanışmalar gündeme gelebilir, ciddiyete evrilecek bir birlikteliğe adım atabilirsiniz.

Yatırım yapmak isteyebilir, alım satım konularına kafa yorabilir, kaynaklarınızı nasıl değerlendireceğinizin hesabını yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız hamilelik haberleri, kimilerine torun haberi gelebilir. Ya da bir doğum gündeme gelebilir, ebeveyn olabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında bazı dönüşümler, onlara ait masraflar, eğitimiyle ilgili harcamalar ve sorumluluklar öne çıkabilir.