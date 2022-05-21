Terazi Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ailevi yatırımlar, alım satım, eşya, ev değişim, yer değişim gündemlerini karşınıza getirebilir. Çocuklarınızla ilgili masraflar artabilir. Aşk ilişkinizin ciddi bir alana taşınmasını isteyebilir, harekete geçebilirsiniz.

Mars Koç burcu geçişiyle ilişkiler sahneye geliyor. Evlilik kararı, ortaklık girişimleri gündeme gelebilir. Cesaretleneceksiniz ve motivasyonunuz yükselecek. Yeni insanlarla tanışabilir, çevrenizden destek görebilirsiniz. Partner ya da eşinizin hayatında bir takım fırsatlar meydana gelebilir. Güneş İkizler yolculuğu, yurtdışı konularını ve buradaki planlarınızı sonuçlanmayı karşınıza getirebilir.