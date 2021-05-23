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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Gelecekle ilgili planlarınız, almak istediğiniz kararlarda bazı değişimler yaşanabilir.

Yeni fikirlerle hareket edeceksiniz. Uzun zamandır beklediğiniz anlaşma ve imzalık işlerinizin sonuçlanması gündeme gelebilir. Kardeşler, arkadaş ve akrabalarınızın yaşamlarında değişimler, kimileri için bazı zorlanmalar meydana gelebilir. Yakın çevrenize destek verebilirsiniz. Bazı kişilerin maskelerinin indiğine şahit olabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili yeni kararlar, ticari konularda sürüncemedeki konuların netleşmesi, işle ilgili yeni görüşmeler söz konusu olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası