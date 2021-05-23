Terazi Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Gelecekle ilgili planlarınız, almak istediğiniz kararlarda bazı değişimler yaşanabilir.

Yeni fikirlerle hareket edeceksiniz. Uzun zamandır beklediğiniz anlaşma ve imzalık işlerinizin sonuçlanması gündeme gelebilir. Kardeşler, arkadaş ve akrabalarınızın yaşamlarında değişimler, kimileri için bazı zorlanmalar meydana gelebilir. Yakın çevrenize destek verebilirsiniz. Bazı kişilerin maskelerinin indiğine şahit olabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili yeni kararlar, ticari konularda sürüncemedeki konuların netleşmesi, işle ilgili yeni görüşmeler söz konusu olabilir.