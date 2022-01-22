Terazi Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022
24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Miras, borç, başkasıyla paylaşılan mal, ortak kazançlar alanı önümüzdeki 1,5 yıl tetikleniyor.
Yeni bir yatırım yapma kararınız varsa riskli adımlardan kaçınmalısınız. Bütçenizi doğru değerlendirin. Kredi çekmek isteyebilir, taşınabilir, ev almak isteyebilirsiniz. Nafaka, vergi yapılandırılması, tazminat, alacak verecek konularında beklediğiniz çözümler karşınıza gelebilir. Özel hayatınızda yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kredi alacak verecek ortak kazançlarla ilgili konular önümüzdeki 1.5 yıl gündeminizde olacak.