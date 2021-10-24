Terazi Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021

25 Ekim – 31 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunayın etkileri devam ediyor. Adalet teması sizin için öne çıkarken, ilişkilerde krizler, anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz.

Birçoğunuz için tamam- devam kararları alınabilir. Mahkeme, dava ortaklık alanlarında netleşmeler yaşayabilirsiniz. Para, kazançlar, gelir gider, maddi tablonuzda yeni bazı kararlar önümüzdeki 1 ay boyunca gündeminizde yer alacak. Yeni yatırım kararları, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, gayrimenkul alım satımı gerçekleşebilir.