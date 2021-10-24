Astroloji - Terazi Haftalık Burç Yorumu

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021

25 Ekim – 31 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021

Dolunayın etkileri devam ediyor. Adalet teması sizin için öne çıkarken, ilişkilerde krizler, anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz.

Birçoğunuz için tamam- devam kararları alınabilir. Mahkeme, dava ortaklık alanlarında netleşmeler yaşayabilirsiniz. Para, kazançlar, gelir gider, maddi tablonuzda yeni bazı kararlar önümüzdeki 1 ay boyunca gündeminizde yer alacak. Yeni yatırım kararları, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, gayrimenkul alım satımı gerçekleşebilir.