Terazi Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023

25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hayatınızın bütünsel anlamda değişimine hazır olun. Artık tutulmaları Terazi-Koç aksında karşılıyor olacağımızdan yaşamınızdaki tüm eksikleri ve fazlalıkları ayrıştırma zamanı. Duran işleriniz hızlanırken, kendinizi ön plana çıkartacak, görünür olacaksınız.

Hem ruhsal hem fiziksel değişimler yapabilir, imajınızı yenileyebilir, içsel değişiminizi dışarı yansıtmak isteyebilirsiniz. Hedefleriniz için harekete geçecek, çeşitli fırsatlarla karşılaşacak, fikir birlikleri sağlayacaksınız. Taşınabilir, yaşadığınız yeri değiştirebilir, yenileyebilir, bulunduğunuz yerden başka bir yerde yaşamaya karar verebilirsiniz. Kendinizi geliştireceksiniz. Size gereken tek şeyin cesaret olacağını bilin ve adım atın. Mutluluğun peşinden gitme zamanı. İlişkilerde artık size iyi gelmeyen her kişi ve ortamdan uzaklaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra kimileriniz evlilik teklifleri alabilir ya da eşinizin hayatında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bir hak arayışınız sonuçlanabilir.