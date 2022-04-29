Terazi Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş tutulması önümüzdeki 6 ay finansal durumunuzu mercek altına alacak. Para konularında bereket, beklediğiniz bir işin gerçekleşmesi, kaynaklarınızın artması gündeme gelebilir.

Eşinizin maddi imkânlarında artış, gayrimenkul yatırımı, alım satım, kiralama, aileden gelen miras konularında gelişmeler yaşayabilirsiniz. Borçlarınızı yapılandırabilir, bir borcunuz varsa kapatabilir, kredi çekebilir, vergi yapılandırması gibi konularda kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz. İş birlikleri, ortaklıklar meydana gelebilir. Kronik sağlık sorunlarınız varsa operasyon ya da iyileşme yaşanabilir.