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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 26 Temmuz – 1 Ağustos 2021

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 26 Temmuz – 1 Ağustos 2021

26 Temmuz – 1 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Temmuz 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 26 Temmuz – 1 Ağustos 2021

Dolunay aşk evinizde meydana geliyor. Yeni ilişki başlangıçları, birlikteliklerde bitişler, tamam ya da devam kararları önümüzdeki 15 gün ortaya çıkabilir.

Çocuklarınız varsa onların yaşamı, eğitimi, iş hayatı sizi meşgul edebilir. Eviniz, ailenizle ilgili gündemler, taşınma, yer değişim kararı alabilirsiniz. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmaya karar verebilir, kimileri içinse ailede hamilelik haberleri gündeme gelebilir. Yeni yatırım kararı, gayrimenkulünüzü ilgilendiren alanlarda gelişme ve tamamlanma söz konusu olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
22 Temmuz – 23 Ağustos Güneş Aslan burcunda: Kibirli ve mağrur
11 – 28 Temmuz Merkür Yengeç burcunda: Sezgiler dile geliyor
10 Temmuz Yengeç Yeniayı: Beyaz bir sayfa açıyoruz