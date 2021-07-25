Terazi Haftalık Burç Yorumu / 26 Temmuz – 1 Ağustos 2021

Dolunay aşk evinizde meydana geliyor. Yeni ilişki başlangıçları, birlikteliklerde bitişler, tamam ya da devam kararları önümüzdeki 15 gün ortaya çıkabilir.

Çocuklarınız varsa onların yaşamı, eğitimi, iş hayatı sizi meşgul edebilir. Eviniz, ailenizle ilgili gündemler, taşınma, yer değişim kararı alabilirsiniz. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmaya karar verebilir, kimileri içinse ailede hamilelik haberleri gündeme gelebilir. Yeni yatırım kararı, gayrimenkulünüzü ilgilendiren alanlarda gelişme ve tamamlanma söz konusu olabilir.