Terazi Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022
27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Günlük düzeniniz, çalışma ortamınız, rutin ve alışkanlıklarınız konusunda çeşitli yenilikler ve rahatlama yaşayabilirsiniz.
Geçtiğimiz 1 yıllık sürede sorumluluk ve görevleriniz arttıysa artık konular daha rahat çözüme ulaşabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerin olumlu ilerlemesi, hizmet aldığınız kişilerle uyum kimilerinize güzel değişimleri getirebilir. Sağlıkta kronik sorunları olanlar için tedaviler, şifalanma, iyileşme görülebilir. Kardeş, yakın çevreniz konuları öne çıkarken, arkadaşlarınızla yıl içinde çeşitli seyahat planları yapabilirsiniz.