Terazi Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür burcunuzda geriliyor. Yeni girişimleriniz, planlamalar, geçmiş konuları toparlama zamanı. Uzun zamandır görmediğiniz eski arkadaşlarınızı görebilir, geçmişteki aşklarla karşılaşabilir, haber alabilirsiniz.

Retro tüm ikili ilişkiler alanınızı etkileyeceğinden yanlış anlaşılmalara, ifade yoksunluğuna karşı temkinli olun. Yazılı iletişime, maillere, yazdığınız mesajlara, ticari ortaklık ve arkadaşlıklarınızda iletişim dilinize dikkat edin. Sorunlu bir birliktelik içindeyseniz bitişler yaşanabilir. Yeni bir birlikteliğe bu dönem başlamayın, yeni imza atmayın, yeni anlaşmalar için bekleyin ve geride bıraktıklarınızı toparlayın. Paranızı, kaynaklarınızı planlayabilir, sağlığınızla ilgili olumlu haberler alabilirsiniz.