Terazi Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyer, evlilik, hedeflerinizle ilgili hızlı başlangıçlar hayatınızda yer bulabilir. Hedeflerinize doğru yeni adımlar atabilirsiniz. Ailevi konularda sorumluluklar bu dönem artabilir.
Mesleki yeni başlangıçlar yapabilir, görev ve pozisyon değişimleri öne çıkabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Uzun zamandır planladığınız bir işinizin sonuçlanması, yatırım, miras, paylaşımlarda mücadele ve başarı yakalamanız söz konusu olabilir. Otorite figürlerinden destek göreceğiniz bir dönem. Evlilik, ortaklık, yeni iş birlikleri gündeme gelebilir. Hukuksal konularda tamamlanma yaşanabilir.