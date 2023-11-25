Terazi Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin için haberleşme, uzaklarla ilgili konular, geleceğe dair planların hareketlenmeye başladığı bir dolunay. Eğitim, akademik çalışmalar, yurtdışından beklediğiniz bazı konular sonuçlanabilir. Kafanızda kurduğunuz amaçlara ulaşabilirsiniz.

Umut vaat eden gelişmeler yaşanabilir, teklif alabilir, işbirliği yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, hayatınızdaki eksiklikleri tamamlayabilirsiniz. Yakın çevre, akraba iletişiminde hareketlenme ve haber trafiğiniz artması mümkün. Mevcutta beklenilen alım satım konularında tamamlanma yaşanabilir. Kişisel bir seyahat planı yapabilir ya da bir iş seyahatine çıkabilirsiniz. Medya, reklam, basın yayın gibi konularda düzenleme, tanıtım gerçekleşebilir. Beslenme, sağlıklı yaşam gibi genel düzeninizi yeniden ele alabilirsiniz.