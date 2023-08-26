Terazi Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Balık Dolunayı önümüzdeki 10 gün sizi baskılanmış ve kaygılı hissettirebilir. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün retro bitimine az bir süre kaldı ancak devam ediyor. Kendinizi hassas ve duygusal hissedebilirsiniz. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Rutin kontrollerinizi yaptırabilir, yeme içme konusunda beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Ayaklarla ilgili rahatsızlıklar öne çıkabilir. Size zararlı gelen her konuyu ayıklama vakti. Bağımlılıklar varsa terapi, tedavi görebilir, şifalanma yoluna gidebilirsiniz. Diyete başlayabilir, günlük rutinlerde sizi yoran işlere ara verebilir, yeni bir düzen arayışına girebilirsiniz. Evcil hayvanlarınız varsa onların sağlık ve genel bakımları öne çıkabilir. Hizmet aldığınız kişiler, yardımcı, asistan vb. ayrılıklar ya da yeni birinin yanınızda çalışmaya başlaması söz konusu olabilir.