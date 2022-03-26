Terazi Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022

28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İlişkilerinizle ilgili yeni kararlar, yeni teklifler, yalnızsanız yeni tanışmalar, duygusal yeni bir başlangıç gündeme gelebilir.

Kimileriniz evlilik kararı alabilir, kimileriniz çocuk sahibi olmaya karar verebilir. Evliyseniz eşinizin işi, pozisyon görev değişimi ya da yaşamında gelişmeler, ortak alacağınız yeni kararlar öne çıkabilir. Ortaklık kararı alabilir, çevrenizle fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Ailenizle ortak gelirler, eşten gelen miras ya da alım satım konularında bazı tıkanıklıklar meydana gelebilir. Fevri çıkışlardan kaçının.