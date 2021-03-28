Terazi Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Dolunay burcunuzda ve sizin için önemli. Hayatınızla ilgili yeni ve değiştirici kararlar almaya hazır olun.

Yarım ve tamamlanmamış her konunun nihayete ermesi söz konusu olabilir. İkili ilişkilere dair yeni başlangıçlar mevcut ilişkinizi ciddiyete taşımak, ya da ilişki dinamiklerinizde kararsız ve sizi yoran durumların bitişi şeklinde kararlar ortaya çıkabilir. Tutumlarınızı sorgulayacaksınız. Fiziksel görüntünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir bakış açısı, seyahat, eğitim konularında şanslısınız. Bel, böbrek, kas ve migren ağrıları meydana gelebilir, sağlığınıza hassasiyet gösterin.