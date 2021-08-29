Terazi Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021
30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür burcunuza geçiyor. Retro yapacağı tarihlerle birlikte 6 Kasım'a kadar uzun bir süre yaşamınız, ilişkileriniz ve gelecek planlarınız adına önemli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.
Kendinizi ve isteklerinizi ön plana koyacaksınız. Çeşitli fırsatlarla karşılaşabilir, uzun zamandır beklediğiniz konuların tamamlanması söz konusu olabilir. İmajınızda, fiziksel görünümünüzde değişimler yapabilirsiniz. Aşk, partner, evlilik gibi duygusal ilişkilerde yeni kararlar gündeme gelebilir.