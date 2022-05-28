Terazi Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022
30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Hedefleriniz, yurtdışı seyahat, yabancılar, yurtdışı konuları gündemde. Tatil organizasyonları gündeme gelebilir. Fikirlerinizi değiştirebilir, zihinsel olarak kendinizi yenileyebilirsiniz. Uzak akrabalar, resmi ve hukuki işlerinizi halledebilirsiniz.
Uluslararası satış pazarlama sosyal medya internet konularında yeni projelere adım atabilirsiniz. Finans, ortak kaynaklarla ilgili gelişmeler, para konusunda sağlamcı davranacak, birikimlere, yatırımlara yönelik yeni kararlar verebilirsiniz. Kredi, miras, uzun vadede alım satım alanında değişimler meydana gelebilir. Yurtdışı ticari girişimlerde engeller kalkabilir. Resmi iş birlikleri için 6 Haziran'ı bekleyin.