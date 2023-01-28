Terazi Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023

30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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20 Şubat'a kadar günlük hayatınızda yenilikler ve değişimler yapabilir, işlerinizi düzene koyabilir, dağınık enerjilerden sıyrılabilirsiniz. Hizmet aldığınız ya da sizin hizmet verdiğiniz kişilerle ilgili yenilikler yaşanabilir.

İş başvurusunda bulunabilir, ertelediğiniz konuları ele alabilir, sağlığınızla ilgili rutin kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Kimileri için yeni bir işe başlamak gibi etkiler gündeme gelebilir. Kontrol dışı ödemelerle karşılaşabilirsiniz. Resmi işleriniz hızlanabilir, birçok işi aynı anda yapmak durumunda kalabilirsiniz.