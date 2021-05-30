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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
30 Mayıs 2021
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu yurtdışı, yabancılar, seyahat gibi konularda aksaklıklar çıkartabilir.

Sonuçlanmasını beklediğiniz işlerde gecikmeler, iletişimde bulunduğunuz kişilerle sorunlar yaşayabilirsiniz. Sakin ve sabırlı davranın. Ticari konularda sürecin ertelenmesi, üniversite, akademik eğitim konularında bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız retro bitimini beklemek yerinde olacaktır. İş ve mesleki konularda yeni başlangıçlar ve imzalardan uzak durun. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularınız varsa ertelemelerle karşılaşabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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