Terazi Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu yurtdışı, yabancılar, seyahat gibi konularda aksaklıklar çıkartabilir.

Sonuçlanmasını beklediğiniz işlerde gecikmeler, iletişimde bulunduğunuz kişilerle sorunlar yaşayabilirsiniz. Sakin ve sabırlı davranın. Ticari konularda sürecin ertelenmesi, üniversite, akademik eğitim konularında bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız retro bitimini beklemek yerinde olacaktır. İş ve mesleki konularda yeni başlangıçlar ve imzalardan uzak durun. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularınız varsa ertelemelerle karşılaşabilirsiniz.