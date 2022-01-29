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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Terazi Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

Kova Yeniayı çocuklarınızla ilgili konuları öne çıkartıyor. Onların hayatıyla ilgili uzun vadeye yayılan önemli kararlar verebilirsiniz.

Aşk hayatınızda ciddi kararlar gündeme gelirken, birlikteliğinizle ilgi sorumluluk içeren durumlar yaşanabilir. Yaratıcılığınız artacaktır. Kendinizle ilgilenin ve ortaya koyun. Ortaklı para konular yatırım miras alanlarında riskli hareket etmeyin. Aile içinde gerginlikten kaçının. Harcamalarda bazı dengesizlikler yaşanabilir.

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