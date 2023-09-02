Terazi Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023

4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Rutinler, günlük düzen, varsa evcil hayvanlar, meslek hayatınızda çeşitli tamamlanmalar yaşanabilir. Yeni başlangıçlar, imza, kontrat gibi konularda acele kararlar vermeyin, anlaşmaları, sözleşmeleri gözden geçirin. Gökyüzünde retro enerjiler çok fazla. Sağlığınıza özen gösterin.

Bu dönem kendinizi yorgun ve hassas hissedebilirsiniz. Bir tedaviye başlayabilir, terapi alabilir, kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Sorumluluklar alanında sınanabilirsiniz. Rüyalarınız aktifleşebilir, bazı dedikodular canınızı sıkabilir, uyku düzeniniz bozulabilir. Miras, nafaka, tazminat, ortaklı paralarla alakalı geçmiş konular yeniden ele alınabilir, çözümlenebilir ya da yavaşlamalar yaşanabilir. Kimileri için maddi fırsatlar söz konusu olabilir. Yine de Eylül sonuna kadar radikal kararlar vermekten kaçınmanız en doğrusu.