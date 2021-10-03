Terazi Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021

4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay burcunuzda sizin için önemli bir 15 gün.

İlişkileriniz, anlaşmalarınız, hukuki süreçleriniz ön planda olurken, ortaklıklarınız ve paranızın nasıl yönettiğiniz önemli olacak. Kendinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. Aileyle ilgili bazı anlaşmazlıklar, ilişkilerde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Hak, hukuk anlamında geçmiş konularınızı ele alın ve çözümleyin. Krizleri fırsata çevirmeye çalışın ve bakış açınızı değiştirin. Parasal koşullarınızda harcamalar artabilir.