Terazi Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İkili ilişkiler, ortaklıklar, partner, evlilik, birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili konular ön planda olurken, ilişkilerinizi dengeleyeceksiniz.

Yalnızsanız yeni bir tanışma, flört başlayabilir. Venüs Balık yolculuğu yeni iş fırsatları, iş arayanlar için yeni görüşmeleri, yeni ticari anlaşmaları öne çıkartabilir. Çalışma temponuz artacaktır. Yeni projeler, planlar, görüşmeler, organizasyonlar hızlanabilir. Sağlığınızla ilgili tedavi ve iyileşmeyi karşınıza getirebilir.