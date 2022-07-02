Terazi Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022
4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür hafta içinde Yengeç burcuna geçiyor. Kariyerde dikkat çekeceksiniz. Fikirlerinizi ortaya koyabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz.
Ailevi ortak gündemler, yeni kararlar açısından gökyüzü destek verecektir. Mars uzun bir süre gelir gider, bütçe ve kaynaklarınızı arttırmak gibi çabalarınızı gündeme getirebilir. Kredi çekmeye karar verebilir, eş, aileden gelen ortak kazanımlarla ilgili yeni yatırım kararı alabilir, miras, vergi, nafaka konularında gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.