Terazi Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Dengeli, sakin, mutlu, kibar çocuklardır. Takdir görmek ister.

Güzel olan her şeye ve güzelliğe çok önem verir. Süslüdür. Anne- baba arasındaki ilişki büyük önem taşır. Onlarla paylaşmak ve zaman geçirmek ister. Huzurlu bir yuvada kendini mutlu ve dengeli hisseder. Babasına çok düşkündür ve ondan beslenmek ister. İlerideki ilişkilerinde baba figürü önem taşır. Sevgi doludur. Sevilme ihtiyacı fazladır. Hissetmezse mutsuz olur. Sosyal, uyumlu çocuklardır. Yalnız kalmayı sevmezler. Kararsızdır. Devamlı kıyaslar. Rahatlarına düşkün, tembelliğe meyilleri vardır. Moda, kozmetik sektöründe çok başarılı olur.