Terazi Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023

6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 10 gün siz de şanslı etkiler altında olacaksınız. Sosyal ortamlarda öne çıkabilir, yeni ortamlara girip, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Mesleki olarak başarı yakalayabilir, üstlerinizden destek görebilir, bir projenizi bitirebilirsiniz.

Maddi manevi ödül zamanı. Bazı yatırımlarınız değerlenebilir. Romantik etkiler altında olabilir, yeni bir aşka başlayabilir, teklif alabilir, siz bir teklifte bulunabilirsiniz. Tatile çıkabilir, organizasyonlara katılabilir, hedeflerinizle ilgili adımlar atabilirsiniz. Ekip çalışmalarından takdir görmeniz mümkün.