Terazi Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021
6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 15 gün yaşamı gözlemleme, geri planda kalma dönemi olabilir.
Enerjinizi doğru kullanmaya, bedeninizi ve psikolojinizi yormamaya özen göstermelisiniz. Sağlığınız ön planda olurken, sindirim sitemiyle ilgili hassasiyetler, ameliyatlar, tedaviler, kontroller söz konusu olabilir. Uranüs ortaklı kazançlar, miras, nafaka alım satım konularında sürpriz gelişmeleri gündeme getirebilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir kazancın elinize gelmesi söz konusu olabilir.