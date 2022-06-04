Abone Ol

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022

6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022

Merkür retrosunun bitimiyle ertelediğiniz ve beklettiğiniz iş anlaşmalarını harekete geçirebilir, ortaklık kararı alabilirsiniz.

Yeni anlaşmalar, sözleşmeler ön plana çıkabilir. Kimileriniz için birlikteliği ciddiyete taşıma kararı alınabilir, kimileriniz evlenebilir. Venüs Boğa burcu geçişi ay boyu hukuksal konularda yardım, sürüncemedeki konuların tamamlanması, eşinizin işi ve yaşamında olumlu gelişmeleri ve günlük rutinlerinizde aksiliklerin toparlanması konusunda kolaylık getirecektir.

Venüs-Uranüs kavuşumu: Sıradışı aşklara çekiliyoruz İlginizi Çekebilir Venüs-Uranüs kavuşumu: Sıradışı aşklara çekiliyoruz