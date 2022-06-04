Terazi Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür retrosunun bitimiyle ertelediğiniz ve beklettiğiniz iş anlaşmalarını harekete geçirebilir, ortaklık kararı alabilirsiniz.
Yeni anlaşmalar, sözleşmeler ön plana çıkabilir. Kimileriniz için birlikteliği ciddiyete taşıma kararı alınabilir, kimileriniz evlenebilir. Venüs Boğa burcu geçişi ay boyu hukuksal konularda yardım, sürüncemedeki konuların tamamlanması, eşinizin işi ve yaşamında olumlu gelişmeleri ve günlük rutinlerinizde aksiliklerin toparlanması konusunda kolaylık getirecektir.