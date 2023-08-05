Terazi Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023

7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni adımlar öncesi geçmiş temizliği yapabilir, geçmişteki sorunlarla yüzleşebilir, geçmişteki kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Eylül ayı sonrası yeni olan her konuya adım atmak, aklınızdaki tüm değişimleri hayata geçirmeniz adına şans verecek. Bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Arkadaş çevreniz, sosyal hayatınız hareketlenebilir. Organizasyon, sunum gibi konularda aksilikler, gecikmeler yaşanabilir. Alacak verecek, parasal konular gündeminizde yer alacaktır. Ortaklı finansal konularda yeniden değerlendirme yapıp kararlar alınabilir. Beklediğiniz terfi, zam gecikebilir. Bu dönem önemli ticari girişimlerden kaçınmanız, imza atmamanız yerinde olur. Dolunay etkisi devam ederken çocuklarınızla ilgili gündemler öne çıkabilir, sorunlar çözüme gidebilir, kararlar somutlaşabilir. Aşk hayatınızda değerlendirme yapabilir, geleceğe yönelik akılcı kararlar alabilirsiniz.