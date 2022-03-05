Terazi Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yönetici gezegeniniz Venüs Kova burcuna geçiyor. Aşk, birlikteliklerde yeni kararlar alabilir, yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz.

Ortaklaşa planlar, romantik teklifler yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyebilir, buna karar verebilir, hamilelik haberleri alabilirsiniz. Torununuzla ilgili güzel haberler, çocuklarınızın hayatında önemli gelişmeler ya da yeni başlangıçlar meydana gelebilir. Yeteneklerinizden para kazanabilir, kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Çalışıyorsanız terfi, yeni iş girişimleri ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.