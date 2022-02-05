Terazi Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022

7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yönetici gezegeniniz Venüs retrosunu bitirdiği için artık parasal konularda beklentileriniz adına rahat bir nefes alabilirsiniz.

Ortaklı yatırımlar, alım satım, çocuklarınızla ilgili sorumluluklar ön planda olacaktır. Ev, aile konularında yeni sorumluluklar, ev almak, taşınmak, yer değişimlerinde hareketlilik artacaktır. Tadilat ve değişimler yapabilirsiniz. Gayrimenkul konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk hayatınızda yeni tanışma ve ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. İştahınız bu dönem açılabilir, rahata meyil artacaktır.