Terazi Haftalık Burç Yorumu / 9 Ağustos – 15 Ağustos 2021

9 Ağustos – 15 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hayallerinizi, hedeflerinizi ele alabilir, geleceğe dair yeni planlar yapabilirsiniz.

Sosyal çevreniz ve bazı arkadaşlarınızla yol ayrımları, küskünlükler meydana gelebilir. Yeni teklifler alabilir, yeni plan ve projelerinizi hayata geçirebilir, arkadaşlarınızla tatil planları yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları ertelemeyin, değerlendirin. Yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Çocuklarınızın yaşamıyla ilgili güzel yenilikler yüzünüzü güldürebilir.