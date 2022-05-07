Abone Ol

Terazi Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Terazi Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

Jüpiter'in kısa süreli yolculuğu ikili ilişkilerinizi öne çıkartırken, ortaklık kararları alabilir, yeni anlaşma ve sözleşmeler yapabilirsiniz.

Yeni aşk ilişkisi başlayabilir, başlamış olan ilişkiler ciddiyete adım atabilir. Evlilik kararı alabilir, resmiyete dökebilirsiniz. Evli olan kişiler içinse çocuk haberi gelebilir. Eşinizin işinde değişim, başarı, kaynaklarda fırsatlarla karşılaşılabilir. Ticari girişimler hız kazanabilir. Hukuksal konularınız varsa nihayet erebilir.

11 Mayıs - 28 Ekim Jüpiter Koç burcunda: Yeni maceralara hazır mısın? İlginizi Çekebilir 11 Mayıs - 28 Ekim Jüpiter Koç burcunda: Yeni maceralara hazır mısın?