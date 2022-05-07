Terazi Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022
9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Jüpiter'in kısa süreli yolculuğu ikili ilişkilerinizi öne çıkartırken, ortaklık kararları alabilir, yeni anlaşma ve sözleşmeler yapabilirsiniz.
Yeni aşk ilişkisi başlayabilir, başlamış olan ilişkiler ciddiyete adım atabilir. Evlilik kararı alabilir, resmiyete dökebilirsiniz. Evli olan kişiler içinse çocuk haberi gelebilir. Eşinizin işinde değişim, başarı, kaynaklarda fırsatlarla karşılaşılabilir. Ticari girişimler hız kazanabilir. Hukuksal konularınız varsa nihayet erebilir.