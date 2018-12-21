Terazi burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Terazi burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 7. evinizde ilerleyecek olan Mars ilişkiler arenasında sizi adeta ateş topuna çevirebilecek. Bu dönem ortağınızın veya partnerinizin her yaptığı sizin gözünüze batabilir, arıza çıkarmak için an kollayabilirsiniz. Lütfen sakinliğinizi korumaya çalışın. Ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var ise bu dönem mars etkisi ile işler süper hız kazanabilecek. Enerjinizi daha çok ortağınız, partneriniz veya ilişki içinde olduğunuz kişilere yöneltmeye başlıyorsunuz. Başkalarından gelebilecek olan yardımları sakin bir şekilde kabul ettiğiniz takdirde yaşamınız çok daha kolay bir hal almaya başlayacak. Olası ilişkiler veya ortaklıklardaki sorunları dürüst ve açık bir şekilde ortaya koyup çözüm üretmek için harika bir süreç.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile ile ilgili konularda önemli konuşmalar, fikir alışverişleri, sözleşmeler, alım ve satım konuları ile ilgilenebilirsiniz. Aileniz ile birlikte minik bir tatil kaçamağı yapabilir, aile içinde olası çözülmemiş sorun olan konuları 4 Ocak tarihine kadar olan süreçte çözebilmeniz adına uygun koşullar oluşacaktır. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir, bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak-satmak- kiralamak içinde harika bir hafta olacak. Evinizde barış rüzgarları esmeye başlarken, sevdiğiniz kimselerle evinizde çok daha mutlu ve keyifli zamanlar geçirebileceksiniz. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 3.evinize giriş yapacak olan Venüs, türlü keyifli seyahatleri hayatınıza katmaya başlayacak. Yakın çevreniz ile keyifli vakitler geçirebilir, yalnız olanlar özellikle biraz daha flörtöz bir ruh haline bürünebilirler. Her türlü iletişim, haber alma, yayıncılık ve olası önemli toplantılarda şans genel anlamda sizden yana olacak. Sizden beklenen tek şey dağılmadan organize olabilmeniz. Kardeşler ve yakın akrabalar ile olası sorunların üstesinden daha kolay gelebileceksiniz.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular aşk, çocuklar, hobiler, hayatın keyifli, eğlenceli yanları, riskli aktiviteler üzerine olacaktır. Evet sizlerin aşk ayı başladı, yalnız olanlar dolu dolu flört edebilecekleri bir aya giriş yapıyorlar, bazılarınız çocuk sahibi olmak adına adımlar atabilir, araştırmalar yapabilirsiniz, doktorunuzla görüşebilirsiniz. Bazılarınız ise hobilerine daha fazla zaman ayırabilecek, yeni ilginç hobiler edinebilecekler. Hayatın eğlenceli yanları hayatınızda daha ön plana çıkmaya başlıyor. Genel anlamda riskli girişimlerden olumlu sonuçlar elde etmenizin yüksek olacağı bir süreç ama siz yine de adımlarınızı dikkatli atın. Sizler için hayattan keyif ve zevk alma dönemi başlıyor artık. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma ile beraber hayatınızın öne çıkacağı konular, dostlar, arkadaşlıklar, üye olduğunuz gruplar, kulüpler, sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler. Bu tutulma ile bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpleri, STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz. Tutulma etkisi ile oldukça eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim konularının yoğunlaşacağı, bilgi alışverişinin hızlanacağı konular aşk, çocuklar, hobiler, hayatın keyifli, eğlenceli yanları, riskli aktiviteler üzerine olacaktır. Evet sizlerin aşk ayı başladı, yalnız olanlar dolu dolu flört edebilecekleri bir aya giriş yapıyorlar, bazılarınız çocuk sahibi olmak adına adımlar atabilir, araştırmalar yapabilirsiniz, doktorunuzla görüşebilirsiniz. Bazılarınız ise hobilerine daha fazla zaman ayırabilecek, yeni ilginç hobiler edinebilecekler. Hayatın eğlenceli yanları hayatınızda daha ön plana çıkmaya başlıyor.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar evinizi, yuvanızı güzelleştirmek adına adımlar atabilir, aile içinde küslükleri sona erdirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Yaşadığınız alanı daha da güzel hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz.Yine bu süreç ev almak, ev değiştirmek, ev kiralamak, araba almak veya arabanızı değiştirmek içinde koşullar çok uygun olacaktır. 4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte sizler için bu Yeni Ay zamanında havada aşk kokusu var! Birliktelikleri olanlar partnerleri ile oldukça romantik dakikalar geçirebilecekler, yalnızlar ise çok daha kolay flört edebilecekleri kişiler ile tanışabilecekler. Özellikle sosyal çevrenizin de desteği ile yeni kişiler ile tanışabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu yeni ayda çalışmalar yapabilirler.

10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok sağlık ve iş konuları üzerine çalışabilecek. Yeni iş üretmek, iş arkadaşlarınıza sürekli tavsiyeler vermek, sağlıkla ilgili konular üzerine araştırmalar yapmak bu dönemin etkinlikleri arasında yer almaktadır. Merkür etkisi ile yeni iş başvuruları da yapmayı düşünebilirsiniz. 14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Paranızı daha çok sağlıkla ilgili konular için harcamanız gerekebilir. Finansal konularda kadınlar daha destekleyici, destek alabileceğiniz kişiler gibi görünürken erkek figürlerle zorlanmalar söz konusu olabilecektir.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay 12.evinizde meydana geliyor, korkular, arkanızdan dönen işler, hastalıklar, bilinçaltı, psikoloji ile ilgilendiren alanda. Bu hafta özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir..vb. Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız, daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz, aslında kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz, yalnız başınıza yapmaktan keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Bazılarınız ise orijinal, farklı hobilere yönelebilirler. Venüs’ün bu alanda transiti aşkla ilgili konularda da genel anlamda olumlu olacaktır. Fakat sizler daha özgürlükçü olabilirsiniz, bu yüzden de minik arızalar çıkabilir flört edebileceğiniz kişilerle. Hayatınızın ana teması eğlence olacak aslında, sizi eğlendirici, keyif verici şeylere yöneleceksiniz, bol bol flört var. 5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 6. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir. Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, cv'nizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir. Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajik komik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. 8. evinize girmesi ile beraber finansal konularsa sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar, haberler alışverişleri, bilgi alışverişleri önem kazanacak. Burada ki handikap, ani düşünmeden alınan kararlar, uzun vadede zarar verebilir. Dikkatli ve planlı hareket edebilmek önemli. Krediler, avanslar, primler, kredi kartları gibi konularda. Uranüs Boğa burcunda yıllarca kalacak. Uranüs burç değiştirmelerde, büyük yenilikler, değişiklikler, radikal etkiler yaratacaktır. 8. evinize girecek olan Uranüs, çeşitli krizler deneyimleyerek hayatın değerini ve önemini anlamanızı da sağlayacaktır. Hayatınızda finansal devrimler yapabilir, sağlıkla ilgili daha radikal uygulamalar, yöntemlere başvurabilirsiniz. Bu konu ile ilgili önümüzdeki aylarda detaylı bir şekilde bahsedeceğim.

6 Mart’tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Yalnız yine de eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayaklar yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Zira Neptünyen Yeni Ay bir yanılsama ile de karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek kilo vermek diyet yapmak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz. 20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Güneş'in de 7.evinize girmesi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular ilişkiler ve ortaklıklar ve partneriniz olacaktır. Yeni iş ortaklıkları gündeme gelebilir, imzalar atabilir, evlilik teklifi gelebilir, nişan gibi işlere girişebilir, ya da yaşamınızda biri yok ise birileri ile tanıştırılabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmeniz bu bir aylık süreçte zor olacaktır, ve umduğunuz tüm destekleri de istediğiniz anda bulabileceksiniz.

21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu dolunay zamanında. Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Fakat ortaklıklar, ilişkiler, anlaşmaları, işleriniz ve evliliği ilgilendiren konularda iletişim sorunları söz konusu olabilir. Partneriniz, ortağınız ve iş birliği yaptığınız kişilerin söylemleri, ifadeleri sizi yaralayabilir, üzebilir bir dil yarasına sebep olabilir.

26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs özellikle iş ve çalışma ortamınızda daha popüler olmanızı sağlarken bir yandan yaptığınız işlerden daha da keyif almanızı, iş ortamınızda keyifli bir sürecin başladığına işaret etmekte. İş arkadaşlarınızla aranızda önemli yardımlaşmalar gündeme gelirken, bazılarınız yeni proje veya görevlere atanabilirler. Eğer yalnız iseniz iş arkadaşlarınızla veya iş vasıtası ile tanıştığınız kişilerle flörtler edebilirsiniz. İş ortamınızda uyumu, barış ortamını yaratan siz olabilir, iş birliğine bu süreçte oldukça yatkın olabileceksiniz. Yalnız günlük yapılması gereken rutin işlerden kaçmamalı, tembelliğin rahatlatıcı kollarına kendinizi atmamalısınız. Sağlık konusunda ise ayaklar, yumurtalıklar, cinsel organlar, boğazınızda dikkat etmenizde fayda vardır. Diyete ve spora başlamak içinde harika bir dönemdir.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars uzun mesafeli yolculuklara çıkmanız için gerekli motivasyon ve koşulları sağlayacaktır sizlere. (Bu seyahatler yurt dışına da olabilir). Eğitim, hukuk gibi konularda daha çok çaba ve enerji sarf etmeniz gerekebilir, bu konularla ilgili bazı kararsızlıklarla ve stresle mücadele edebilirsiniz.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bir nevi sizin için rekabet haftası olabilir, karşınızdaki kişilerle ilişkilerde gerginlikler, tuhaf anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Bunu yanı sıra sürpriz ortaklık, iş teklifleri de gelebilir sizlere. Partnerinizin veya eşinizin kariyer yaşamında beklenmedik, ani, sürpriz değişimler gelişmeler de oluşabilir. Bu hafta özellikle ilişkisi olanlar bir parça dikkat, partneriniz biraz huysuz ve sinirli olabilir, alttan almaya özen göstermenizde yarar var bana göre.

17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler sık sık gündemde olabilecek. Bunun yanı sıra düşmanlarınızı çok daha net bir şekilde görebilecek, onlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebileceksiniz. Bu süreçte partnerinize sık sık fikirleriniz ve düşünceleriniz için destek vermeniz gerekebilir. Tek handikapı, hızlı ve düşünmeden yapacağınız hareketler ve kararlar partneriniz veya ilişki içinde olduğunuz kişi tarafından sert bir şekilde eleştirilmenize neden olabilir. 19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Yakın çevre, kardeşler, komşular, yakın akrabalarla ilişkilerde zorlanmalar oluşabilir. Özellikle onların söyleyeceği bir takım şeyler kafanızı karıştırabilir, daha fazla düşünmenize sebep olabilir. Dolunay ile birlikte hayatınızın gidişatınızla ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır. Dolunay zamanı biraz daha müsrif olabilir, önünüze çıkan koşul veya fırsatları aşırı eleştirel yaklaşmaktan dolayı değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Yabancılar, yurt dışı, eğitim, seyahatle ilgili konularda şans sizden yana olurken, olası çıkacağınız seyahatte bavulunuzu, biletinizi kaybetmemeye özen gösterin. Eğer önemli bir yazılı sınav veya yazılı mülakata girecekseniz cevap kağıdınızı üç defa kontrol etmenizde yarar var.

20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkilerde romantizm zamanı başlıyor, tabi bunun yanı sıra minik kaprisler, kıskançlıklar da meydana gelebilir. Ay sonuna kadar yalnız olanlar ciddi ilişkilere başlayabilirler, olası ortaklıklardaki veya ilişkilerindeki sorunların üstesinden rahatça gelebilirler. Bu dönem partner veya ortağınız biraz çocukça biraz bencilce davranabilir, onu biraz idare etmeniz gerekebilir. 20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Para ile ilgili konularda sizleri destekleyeceği bir konumda olacak. Çok çalışmadan havadan para geçebilir elinize, krediler araştırabilirsiniz, burslar kazanabilirsiniz. Eşinizin maddi kazançları artabilir, boşanma arefesinde iseniz nafakanızı sorunsuz bir şekilde alırsınız. Maddi anlamda rahat nefes alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz, borç aradığınız anda size destek olacak kişiler yanınızda olacaktır.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. Aile içinde geçmişe ait çözülmemiş konuların tekrar gündeme geleceğine işaret eden Satürn 4. evinizden geçmekte. Aile içi ilişkilerin vurgulanacağı bu dönem, ilişkileri yapılandırmak için gerekli sabrı ve zamanı Satürn size sunacaktır. Yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik, evraksal gecikmeler yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olarak yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise daha önce almayı planladığınız, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir. Yalnız dibe vurmamaya, depresyona girmemeye özen gösterin. O kadar dibe dalabilir, kendinize dönebilirsiniz ki size ulaşmak çok zor olabilir.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. 8. evinizde meydana gelecek bu Yeni Ay zamanı, özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Riskli içeren yatırımlardan uzak durmakta fayda var. Bankaları araştırabilirsiniz kredi için. Miras, burs, prim, vergi gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir, hafta ortasına kadar. Ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz kazançları arttırmaya yönelik fikirler koyabilirsiniz ortaya. Zihnen yoğun bir hafta sizleri bekliyor, sürekli bir şekilde bir şeyleri planlayarak ve organize ederek geçirmeniz gerekebilecek.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi anlamda türlü şans ve fırsatlar elde edebilir, kazançlarınızı arttırabilir, borç ihtiyacınız var ise bunu karşılayabilir, ödemelerinizi daha rahat bir şekilde yapabilir eğer bir partneriniz var ise paranızı daha çok onun için harcayabilir, eşinizin maddi koşullarında güzel gelişmeler meydana gelebilir, ortaklaşa yürüttüğünüz bir takım işleriniz var ise kazançlarınızda artışlar meydana gelebilir. Eğer partneriniz yok ise, bu dönemde başlayan ilişkilerin cinsel motivasyonu çok güçlü olur ve birazda sorunlu karakterleri kendinize çekmeniz kuvvetle muhtemeldir ve maddi olarak güçlü kişilerde olacaktır bunlar. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. 10. kariyer ve iş evinizde hareket edecek olan Mars, mücadele edeceğiniz alanların bu olduğuna işaret ediyor. Evet sizleri iş ve kariyerinize ilişkin konularda istediklerinizi elde etmeniz için extra enerji ve efor sarf etmeniz gerekecek. Yalnız yöneticileriniz ile bu süreçte aranızda gerginlikler oluşabilir, bazı sözleri yemeniz, yutmanız gerekebilir. Yapılan işlerle ilgili stres yaratıcı durumlar ortaya çıkabilir, kendinizi bu konularda savaşçı gibi hissedebilirsiniz. Çevrenizde ki insanlar sizleri sürekli, gergin ve stresli biri gibi algılamaya başlayabilirler. İş yükü, sorumluluklar, yetiştirilmesi gereken işler, sizleri tam bir ateş topuna çevirecek iş hayatınızda mars. Ya da iş yerinizde mesaileriniz çok artabilir. İş yerinizde sizin dışınızda ki diğer insanların haklarını savunmak yüzünden kendinizi zora düşürebilirsiniz. Bu süreçte işler patlayabilir, sık sık son dakika golleri yiyebilirsiniz.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. Kazanımlarınız, gelirleriniz, finansal kaynaklarınız, sahip olduğunuz eşyalar anahtar kelimelerimiz. Gelirlerinizde artış meydana gelebilir, yeni bir kazanç yolu bulabilirsiniz. Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Bu Dolunay haftası terapi almak, ruhsal sıkıntılarınıza çözüm bulabilecek kişilerle bir araya gelmek için de uygun. Biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir. 21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir.

HAZİRAN

3 Haziranda 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün bu hafta Yengeç burcuna geçişi ile birlikte iş ve kariyerinize ilişkin konularda bilgi alışverişlerinizde artış, iş ve kariyerinize ilişkin konularda önemli bazı kararlar vermenize neden olabilir. Bazılarınız bu süreçte yeni iş görüşmelerine gidebilir, yeni kişilerle tanışabilir, bir araya gelebilirsiniz. Fakat bu konularla ilgili özellikle vereceğiniz kararlar daha çok duygusal olabilir.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yaşamınıza şehir içi veya şehir dışı bir çok yolculuğu beraberinde getirecektir. Hatta yurt dışı seyahatlerini! Farklı kültürler, farklı kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Önemli mevki, statü sahibi kişilerden güzel destekler alabileceksiniz bu süreç içinde. Keza eğitim, yayıncılık, hukuksal alanlarda destekler sizlerle olacak. Kitap yazmaya karar verebilir, yayın evi ile görüşebilirsiniz mesela! Size keyif verecek bir eğitime, seminere, kursa da başlayabilirsiniz. 17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. E-ticaret sitesi açmak, internet üzerinden bir takım ticari girişimlerde bulunmak için de oldukça uygundur. Eğer ki bir seyahate çıkacak olursanız bu kuvvetle muhtemel yurt dışı seyahati olabilecektir, ya da uzun vadede ki seyahat planlarınızı ve pasaport, vize işlemlerinizi halledebilirsiniz.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular iş ve kariyerinize ilişkin konular olacaktır. İş arayanlar, terfi etmek isteyenler, işini değiştirmek isteyenler bu bir aylık zamanı çok iyi kullanmanız gerekiyor. İş ve kariyerinize ilişkin konularda istek ve arzularınıza çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede sizler çok daha sosyal olup, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan destekler alabileceksiniz. Hayatınızın efor ve mücadele alanı sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklar alanına kayıyor olacak. Mars sayesinde bu hafta arkadaşlarınızdan sürpriz destekler alabilecek, davetler, organizasyonlar, partiler gündemde olacak. Bazılarınız arkadaşlarınızla beraber minik seyahatlere çıkabilirsiniz. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bu tarihe kadar iyi ilişkiler kurabileceğiniz, huzurlu, şanslı gelişmelerin olabileceği bir süreç olacak sizler için. Terfiler, iş değişiklikleri gündeme gelebilir, üstlerinizle, yöneticilerinizle daha kolay anlaşma zemini oluşabilir. Yalnız olanlar iş vasıtası sayesinde tanışacakları kişi ile flört edebilirler. 8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığını gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir. Bu ay maaş bordronuzu da dikkatle incelemenizi öneririm, ödemelerde muhasebesel bir hata ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın doğum günü için alacağınız hediyede karışıklık çıkabilir. İşte Merkür bu tarz pürüzler çıkarmak için kollarını sıvamak üzere. 23 Temmuz’da Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, sosyal çevrenizde ciddi bir hareketlenme, yeni insanlar hayatınıza katılacak, tanışmalar gerçekleşecek, organizasyonlar, davetler, konserler, gündeme sık sık gelecektir. Oldukça hareketli bir ay sizleri bekliyor, dinlenmek pek yok sizlere! Hedeflerinize ulaşmak, isteklerinizi elde edebilmeniz için harika destekler alacaksınız. O la laa! Sizlerin adına şimdiden çok sevindim.

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri oldukça sosyal, hareketli, dışa dönük bir süreç içine sokacak. Bu tarihe kadar türlü aktivitelere katılabilir, hatta sizde organize edebilirsiniz. Hayatınıza yeni kişiler katılabilir, arkadaşlarınızla aranızda sevgi ve dostluk bağı daha da güçlenmeye başlayacak. Bu süreç, sosyal ve arkadaşlık ilişkilerini tamda sağlamlaştırmak için harika zamanlardır. Venüs, keyif, mutluluk, haz ile ilişkilendirilir. Arkadaşlarınızla tiyatro, sinema, moda, sergi gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Haydi bir güzel haber daha sizlere! Bu tarihe kadar iş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz güzel gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Sizleri sosyal ortamınızda daha da popüler bir hale getirebilecektir.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan türlü aşk teklifleri alabilirsiniz, bunun yanı sıra çöpçatanlık için soyunabilir, arkadaşlarınızın arasını yapabilirsiniz. Küs olan arkadaşlarınızla barışmak için harika bir zaman. Yalnız finansal anlamda harcamalar beklenenin üzerinde artabilir, dikkatli olmakta yarar var. Bu yeni ay süreci, hayatınıza yeni bir arkadaşta katabilir. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla seyahat planları yapabilirsiniz. Grupça aktiviteler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla özellikle yurt dışı seyahatlerine gidebilirsiniz veya arkadaşlarınızla beraber birlikte eğitime katılabilirsiniz.

11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, toplaşmalar yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz tadını çıkarmaya bakın. 15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren işler evinizde gerçekleşecek olan Dolunay hafiften karışık etkilere sahip. Yalnız olanlarınız, kendinizi bir aşkın içinde erirken gözlemleyebilirsiniz, birliktelikleri olanlar oldukça romantik ve keyif verici zamanlar geçirebilirsiniz. Plansız, beklenmedik bir çocuk, hamilelik haberi gelebilir. Eğer işiniz yaratıcılık, sahne, sanat gibi bir iş ise bu Dolunay sizler için destekleyici olacaktır. 18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Aslında bu sizler için pek de iç açıcı bir haber değil. Mars hayatınızın görünmeyen bir kısmında seyahat edecek, bu dönem yeni girişimler, başlangıçlar için size gerekli desteği vermeyecek olsa da, hedefleriniz için planlar yapmak için idealdir. Bunun yanı sıra bazılarınız ameliyat olmak, sağlıkla ilgili konularda uzman kişilerden destek almak için kolları sıvayabilirsiniz. Bu dönem fiziksel olarak değil, daha çok ruhsal çalışmalara yönelebilirsiniz mesela. Kontrol dışı şaşırtıcı olaylar gündeme gelebilir.

21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede oldukça sosyalleşecek, türlü davetlere katılacak, bol bol eller havaya yapacak, tiyatro, konser..vb gibi bir çok aktiviteye katılacak, arkadaşlarınızdan çok güzel destekler ve yardımlar göreceksiniz. İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabilecek, primler, ödüller alabileceksiniz. Geleceğe yönelik iyi dilekleriniz ve umutlarınız gerçekleşmeye başlayacak. Bende sizlerle beraber şimdiden heyecanlandım. 29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim hayatınızda biraz geri planda kalır ve kendinizi ifade etmek için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Bir takım dedikodular, arkanızdan çevrilen işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. İletişim bu noktada biraz daha içe dönük olacaktır, hayatı sorgulayabilir, hangi yöne doğru gideceğinizi düşünebilirsiniz. Bunun olası en iyi yanı gelecekle ilgili bir takım planlar yapmaktır aslında, hedeflerinizi belirlemek ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınıza dair planlar yapmaktır. Düşündüklerinizi, isteklerinizi net bir şekilde ortaya koymakta zorlanabilir, çekinebilirsiniz. Fakat bunu yapmaz iseniz kazana siz olursunuz. Bilinçaltı, rüyalar, psikoloji gibi konuları araştırabilir, okuyabilirsiniz. Kendi iç dünyanız ile iletişimde olacağınız bir süreç olacak. Kendinizi çok da fazla ifade etmek istemeyebilirsiniz bu süreçte.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 12.evinizde meydana geliyor, korkular, arkanızdan dönen işler, hastalıklar, bilinçaltı, psikoloji ile ilgilendiren alanda. Bu hafta özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir..vb. Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir, hayal kırıklıkları oluşabilir.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Burcunuza geçen Venüs ile beraber daha alımlı daha güzel kendinizi çok daha keyifli ve mutlu hissedeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu dönem fiziksel görüntünüze değişiklikler yapabilir, saçınızın rengini değiştirebilir, tarzınızı değiştirebilir, bazılarınız estetik operasyonlar yaptırabilir. Bunun yanı sıra aşkı hayatınıza çok daha kolay bir şekilde çekebileceksiniz. Çevrenizdeki insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz. Spot ışıkları üzerinize parlamaya başlayacak. Hayata daha sevgi penceresinden bakabilecek, huzur çok daha fazla ön planda olacak. Yaratıcı ve sanatsal konularda ilham melekleri çevrenizde uçacak. Çevrenizdeki insanlardan bol bol iltifatlar alabileceksiniz ve bu sayede kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Bu dönem hayatınızı güzelleştirmek adına adımlar atacaksınız.

14 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeni gerekebilir. Bir check uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sizi çok yoracak ve sorumluluklarınızı arttıracak bir yükün, işin altında da girebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizi çok hünerli ve yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Daha çok anlatmak, anlamak, okumak, iletişim kurmak isteyeceksiniz. 14 Eylül’de Balık burcunun 22.derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Yalnız yine de eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayaklar yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Zira Neptünyen Dolunay bir yanılsama ile de karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek kilo vermek diyet yapmak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in burcunuza geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeni gerekebilir. Bir check uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ile birlikte hayatınızın gidişatınızla ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır. Yeni ay zamanı biraz daha müsrif olabilir, önünüze çıkan koşul veya fırsatları aşırı eleştirel yaklaşmaktan dolayı değerlendirmekte zorlanabilirsiniz.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile kafanızı, zihninizi nasıl daha iyi para kazanabilirim şeklinde saksıyı çalıştırmaya başlayacaksınız. Para ile ilgili anlaşmalar, sözleşmeler hatta kazancınızı arttırmanız için seyahatler bile söz konusu olabilir. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Artık harekete geçme zamanı sizler için, enerji, motivasyon ve hız kazanmaya başlıyorsunuz. Uzun süredir yaşamınıza çöken tembelliği bir kenara bırakıp işlere sarılma zamanı. Yalnız bu süreçte sakarlıklar yüzünden kazalara oldukça açık olabileceksiniz, kesiklere, yanıklara karşı dikkatli olun. İkili ilişkilerde ise agresyon, tansiyon devam ediyor yapacak bir şey yok üzgünüm. Her zamankinden çok daha fazla agresif ve kırıcı tepkilerde verebilirsiniz.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, finansal konular gündemde olmaya başlayacak, evet kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabileceksiniz. Fakat bu konuda daha hırslı davranabilirsiniz de, ya hep ya hiç mantığında hareket etmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınız daha çok giyim, kuşam, süs..vb konular üzerine olacaktır. Finansal anlamda şanslı fakat aynı şekilde fazla inatçı da davranabilirsiniz dikkat! 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, maddi konular olacaktır. Gelirlerinizi arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilir veya gelirlerinizi nasıl arttırabileceğinizin yollarını arayabilirsiniz. Bazılarınız mesleki anlamda terfi veya maaş zammı ile karşılaşabilirler. 28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Kazanımlarınız, gelirleriniz, finansal kaynaklarınız, sahip olduğunuz eşyalar anahtar kelimelerimiz. Gelirlerinizde artış meydana gelebilir, yeni bir kazanç yolu bulabilirsiniz. Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Bu Yeni Ay haftası terapi almak, ruhsal sıkıntılarınıza çözüm bulabilecek kişilerle bir araya gelmek içinde uygun. Biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. 3.evinize giriş yapacak olan Venüs, türlü keyifli seyahatleri hayatınıza katmaya başlayacak. Yakın çevreniz ile keyifli vakitler geçirebilir, yalnız olanlar özellikle biraz daha flörtöz bir ruh haline bürünebilirler. Her türlü iletişim, haber alma, yayıncılık ve olası önemli toplantılarda şans genel anlamda sizden yana olacak. Sizden beklenen tek şey dağılmadan organize olabilmeniz. Kardeşler ve yakın akrabalar ile olası sorunların üstesinden daha kolay gelebileceksiniz. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu Dolunay uzak yerlere seyahat gibi konuları da gündeme getirebilir. Eğer ki işin içinde parasal meseleleri ilgilendiren bir takım davalarınız var ise, bu konularla ilgili harika destekler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dil öğrenmek, para kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitim için kolları sıvamak için de bu haftayı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bu Dolunay işin hem de Satürn olduğu için önemli. Hayatınızı değiştirecek sürpriz bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu sizin ilgi alanınız veya hobiniz olabilir. Özel hayatınıza çeki düzen verecek kararlarda alabilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz Duygusal sorumluluklarınız veya çocuklarınıza ilişkin sorumluluklarınız bu hafta biraz daha artabilir.

19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın, kazançlar, para, finansal konularla ilgili olacaktır. Mars en güçlü konumda, zarar değil yarar olarak işleyecektir. Paranızı daha etkin bir şekilde arttırmanın yollarını bulabilirsiniz. Evet dürüst olalım mars adama harcatır ama gelecek ki harcayacaksınız! Maddi olarak tuttuğunuzun elinde kaldığı değil, tuttuğunuzu koparttığınız bir dönemde olacaksınız. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık periyotta odak noktanız yakın çevrenize ve kardeşlerle ilişkileriniz olabilecektir. Bu bir aylık dönemde bol bol seyahate çıkabilirsiniz. Tatil planları yapabilir, pasaport işleriniz varsa bunları halledebilir, vize konularını araştırabilirsiniz. Yine bu dönemde kişisel gelişim olabilir, ya da mesleki konularla ilgili olabilir yeni bir takım eğitimlere başlayabilir, seminerlere ve özel çalışmalara katılabilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirebilecek eğitimlerde olabilir bunlar. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar evinizi, yuvanızı güzelleştirmek adına adımlar atabilir, aile içinde küslükleri sona erdirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Yaşadığınız alanı daha da güzel hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yine bu süreç ev almak, ev değiştirmek, ev kiralamak, araba almak veya arabanızı değiştirmek içinde koşullar çok uygun olacaktır.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay sizlerin 3. evinde gerçekleşiyor. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Yine bu Yeni Ay zamanı e-ticaret sitesi açmak, internet üzerinden bir takım ticari girişimlerde bulunmak için de oldukça uygundur. Eğer ki bir seyahate çıkacak olursanız bu kuvvetle muhtemel yurt dışı seyahati olabilecektir, ya da uzun vadedeki seyahat planlarınız için en azından bu Yeni Ay dönemi pasaport ve vize işlemlerinizi halledebilirsiniz.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Seyahatler ön plana çıkmaya başlayacaktır, bunun yanı sıra tüm iletişim aletleri ile aktif iletişim içinde olacak, web, internet..vb konularla daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni bir eğitim için araştırmalara başlayabilirler. Yalnız yakın çevrenizdeki herkese yetişmeye çalışmaktan kendinize yeteri kadar zaman ayıramayabilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Bilgi hataları, iletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir.

20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız, daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz, aslında kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz, yalnız başınıza yapmaktan keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Bazılarınız ise orijinal, farklı hobilere yönelebilirler. Venüs’ün bu alanda transiti aşkla ilgili konularda da genel anlamda olumlu olacaktır fakat sizler daha özgürlükçü olabilirsiniz, bu yüzden de minik arızalar çıkabilir flört edebileceğiniz kişilerle. Hayatınızın ana teması eğlence olacak aslında, sizi eğlendirici, keyif verici şeylere yöneleceksiniz, bol bol flört var.

26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir, bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak veya satmak, kiralamak için de harika bir hafta olacak. Evinizde barış rüzgarları esmeye başlarken, sevdiğiniz kimselerle evinizde çok daha mutlu ve keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.