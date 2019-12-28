Terazi burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Terazi burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcunda ki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. İş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Yalnız bu tutulmaya Merkür ve Satürn karşı duracak. Bu da sizin bu tutulma süreci içinde eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konularda bazı esnemesi zor kurallar koyacağınızı ve kararlar alabileceğinize işaret etmekte. Belki en iyi ihtimalle taşınmanız gerekebilir. Ya da ev ve iş arasında zihinsel olarak çok yorulabilirsiniz. Bir çok iş yapmak gerekirken aklınız evde olabilir ve bu sizi yorabilir.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak. Fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. Aile içi ilişkilerin vurgulanacağı bu dönem, ilişkileri yapılandırmak için gerekli sabrı ve zamanı Satürn size sunacaktır. Yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik, evrak gecikmeleri yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olarak yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise daha önce almayı planladığınız, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir. Yalnız dibe vurmamaya, depresyona girmemeye özen gösterin… O kadar dibe dalabilir, kendinize dönebilirsiniz ki size ulaşmak çok zor olabilir.

8 Nisan’da 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Kişiliğinizin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında. Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz.

12 Mayıs’ta Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar devam edecek. Bu dönem uzakta yer alan, aranızda mesafe olan özel ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir. İletişim sorunları ile uğraşmanız gerekebilir. Olası tatil planlarınızda aksamalar söz konusu olabilir, seyahatler esnasında değerli eşyalarınızı kaybetmemeye özen gösterin, daha organize olun. Satış, pazarlama, reklam gibi uğraşlardan gerekli verimi alamayabilirsiniz bu süreçte.

13 Mayıs’ta Jüpiter Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Eve ait konular, gayrimenkul konuları, ailevi konularda hedeflerinize ulaşmanız gecikebilir. Ev satışınız gecikebilir, almak gibi bir niyetiniz var ise pazarlık yapamayabilirsiniz. Eve ait gelir gider, ekonomi ile ilgili konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir.

5 Haziran’da ise 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişimle ilgili konular ön planda olacak. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilir, web sitesi açabilir, bir yerlere seyahatler organize edebilir, eğitim verebilir, seminerlere katılabilir, reklam-satış-pazarlama ile ilgili konular gündeme gelebilir. Resmi işlerle uğraşmanız, resmi yazışmalar yapmanız gerekebilir bu tutulma ile. Yalnız tutulmaya Mars'ın zorlayıcı bir etki yapması ile gündelik işlerinizi yetiştirirken strese girebilir, iş ortamınızda gerginlikler, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu dönem sağlığınıza dikkat etmeli, özellikle ayaklarınıza ve olası alerjik-zehirlenme ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. İş seyahati gündeme gelebilir ama bu seyahat çok arzu etmeyeceğimiz ve belki de mecburen yapmanız gereken bir seyahat olabilir. İletişimden, kendinizi anlatmaktan, ifade etmekten yorulabileceğiniz bir tutulma bekliyor sizleri.

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. İş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

5 Temmuz’da ise 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir, bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak-satmak veya kiralamak gibi konular gündeme gelebilir. Uranüs'ün bu tutulmaya destekleyici bir konumda olması, özellikle finansal konular, krediler, burslar, nafaka, primler, burslarla ilgili konularda sevindirici sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev almak için kredi araştırmasına girebilirsiniz ve güzel cevaplar alabilirsiniz.

6 Eylül’de Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar sizin burcunuzda seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bir check-uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sizi çok yoracak ve sorumluluklarınızı arttıracak bir yükün, işin altına da girebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizi çok hünerli ve yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Daha çok anlatmak, anlamak, okumak, iletişim kurmak isteyeceksiniz.

9 Eylül itibari ile Mars Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 7. evinde geri gidecek. İlişkilerde ve ortaklıklarda tehlike çanları çalmaya başlıyor. Partnerinizle veya ortağınızla ortak paydada buluşmakta zorlanabilir, birbirinizi sürekli eleştirebilir, incir çekirdeğini doldurmayacak muhabbetlerden büyük yangınlar çıkartabilirsiniz. Düşmanlıklara biraz daha açık ve savunmanız kalabilirsiniz bu dönemde. Size yardım ve destek olmak isteyen kişilerin niyetlerini yanlış anlamaktan ötürü onlara karşı fazlaca sert davranabilir, aranıza soğukluk girebilir. Bu tarih aralığı bir ortaklık başlatmak veya evlenmek için pek de uygun bir zaman aralığı değildir aslında. Tüm ortaklaşa işlerdeki çalışmalarınızda sürekli başa sarıyormuş gibi hissedebilirsiniz, bunun için endişe etmeyin. Süreci gözlemleyin ve nerede hata yaptığınızı tespit edin. Size verilen bir takım büyük sözlerin tutulmasında gecikmeler söz konusu olabilir.

16 Ekim’de ise 23. derece Terazi burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Satürn zorlayıcı etkiler yapmakta. Yeni Ay ile birlikte hayatınızın gidişatıyla ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır. Yeni Ay zamanı biraz daha müsrif olabilir, önünüze çıkan koşul veya fırsatları aşırı eleştirel yaklaşmaktan dolayı değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Yeni Ay zamanında. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Satürn'ün sert kontağı ile özellikle evde, ailede, yuvada bazı engeller, sert rüzgarlar, kurallar, kısıtlamalar söz konusu olabilir. Girişimleriniz eve ait sorumluluklar yüzünden pürüzlere takılabilir.

28 Ekim’de ilişkileri ve aşkı sembolize eden Venüs burcunuza geçiş yapacak ve 21 Kasım’a kadar seyahat edecek. Burcunuza geçen Venüs ile beraber daha alımlı, daha güzel kendinizi çok daha keyifli ve mutlu hissedeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu dönem fiziksel görüntünüzde değişiklikler yapabilir, saçınızın rengini değiştirebilir, tarzınızı değiştirebilir, bazılarınız estetik operasyonlar yaptırabilir. Bunun yanı sıra aşkı hayatınıza çok daha kolay bir şekilde çekebileceksiniz. Çevrenizdeki insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz. Spot ışıkları üzerinize parlamaya başlayacak. Hayata daha sevgi penceresinden bakabileceksiniz. Huzur çok daha fazla ön planda olacak. Yaratıcı ve sanatsal konularda ilham melekleri çevrenizde uçacak. Çevrenizdeki insanlardan bol bol iltifatlar alabileceksiniz ve bu sayede kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Bu dönem hayatınızı güzelleştirmek adına adımlar atacaksınız.

30 Kasım’da ise 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. 9. evinizde meydana gelecek olan bu tutulma ile, hayatınızı değiştirecek bir eğitime başlayabilir, bir konuda çok uzmanlaşabilir, ticari konularla ilgili kullanışlı fikirler gündeme gelebilir. Parasal konularda derinleşebilir ve belki de birikim yapmak adına kendinize çözümler bulabilirsiniz. Bu dönem yurt dışı, uluslararası işler, hukuki konular, eğitim, seminer gibi konulardan para kazanabilirsiniz.

14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişimle ilgili konular ön planda olacak. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilir, web sitesi açabilir, bir yerlere seyahatler organize edebilir, eğitim verebilir, seminerlere katılabilir, reklam-satış-pazarlama ile ilgili konular gündeme gelebilir. Resmi işlerle uğraşmanız, resmi yazışmalar yapmanız gerekebilir bu tutulma ile.

17 Aralık’ta Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 5. evinizde ilerleyecek olan Satürn öncelikle sizleri aşkla ilgili konularda bir dizi sınava tabii tutacak ve dersler almanızı sağlayacak, bakalım yalnız olanlar gerçekten bir aşkı hak ediyorlar mı bunu anlayacaklar. Satürn'ün bu transitinde sizden yaşça büyük olgun kişilerle flörtler etmeye başlayabilirsiniz. Ve evli olanlar, işte Satürn size çocuklar alanında sorumluluklarınızı arttırmaya başlayabilir, onlarla daha fazla ilgilenmeniz, onlar için çok daha fazla masraf yapmanız gerekebilir. Bazılarınız ise çocuk sahibi olarak bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu dönem aşkta bereketin kaçtığı dönemdir, Bir türlü istediğiniz aşkı bulamazsınız, nerede arıza, nerede problemli insan varsa arıza mıknatısı gibi yaşamınıza çektiğiniz bir dönem olabilecektir. Bir ilişki başladı mı, bitti mi bir türlü, anlayamazsınız. Eğer hamile kalacaksanız da lütfen özellikle düşüklere karşı dikkat edin. Bu süreçte özellikle babanızın finansal durumunda ciddi krizler oluşabilir. Riskli işlerden, yatırımlardan, paranızı büyük risklere yatırmaktan kaçının. Kaybedip sonra depresyonun eşiğinde gezmeyin, dikkat edin. Bu süreçte özellikle midenize, ciğerlerinize ve kalbinize lütfen çok dikkat edin. Yaşam size eskisi kadar keyif vermeyebilir, hobilerinizden, arkadaşlıklarınızdan soğuyabilirsiniz, hayata daha sert, katı ve kurallı bir penceren bakabilirsiniz. Bazılarınız organizasyon, eğlence sektörü ile ilgili konulara yönelebilirler, kazançlarınızı buradan almak isteyebilir ama işler sandığınız kadar da hızlı gitmeyecektir. Eğer çocuğunuz varsa onu yurt dışı eğitimine gönderme konusunda yükler ve sorumluluklar altına girebilirsiniz. Aşk konusunda duyguları özgürce ifade etmeyi öğrenmelisiniz. Çok sevdiğiniz bir hobiniz varsa, bu konuda zamanla profesyonelleşebilir, bir mesleğe dönüştürebilirsiniz.

Sene boyunca bolluk bereket gezegeni Jüpiter 4.evinizde seyahat edecek. Aile içindeki çözümsüz gibi görünen tüm konular çözüme kavuşurken ev almak için girişimlerde bulunabilir, elinizdeki toprak, arsa, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirebilirsiniz. Aile yanından ayrılıp kendi evinize mi çıkmak istiyorsunuz veya yıllarca çalıştınız ev sahibi olmak istiyorsunuz ya da evinize belki de çok pahalı bir iç yenileme için kolları sıvayacaksınız? Belki de yaşadığınız muhiti, semti hatta kenti değiştirmek istiyorsunuz? Aile içinde barış ve huzur ortamı mı gerekiyor? Giderleri paylaşacak bir ev arkadaşı mı? Hangisi olursa olsun Jüpiter hepsi için destek sağlamak üzere göreve hazır olacaktır bir sene boyunca. Ev, yuva, aile, yaşadığınız yer ile ilgili türlü fırsat, şans ve olanaklarla karşılaşabileceksiniz. Bazılarınız emlak, toprak, bahçe ile ilgili işlerden kazanç elde edebilir. Tarıma yönelebilir, organik tarım üzerine yatırım yapabilir. Ailenizin kökleri, atalarınızla ilgili araştırmalar yapabilir ve onlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni planlar yapmak ve bu planları gerçekleştirmek adına da şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bir diğer iyi haber de evlenme olasılığınızın olması! Bu 13 aylık dönemde sadece ev almak değil, evlenme şansınız da oldukça yüksek! Yalnız bu süreçte bazılarınız ailenizle ilgili duyulmamış, konuşulmamış meseleler de gün yüzüne çıkabilir. Gizli miraslar ortaya çıkabilir. Belki de Mısırlı hiç bilmediğiniz bir dedeniz size veya ailenize miras bırakmış olabilir, kim bilir?

19 Aralık’ta Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. “Havada aşk kokusu var” şarkısını armağan ediyorum sizlere. Özellikle yalnızlar, uzun soluklu bir aşk ilişkisine hazır mısınız? Jüpiter sizlerin çok kıskanacağı ve sahipleneceği bir gönül ilişkisine sokmak için kolları sıvamış durumda. Bunun yanı sıra, Jüpiter'in şans, bolluk, büyüme etkilerini göstereceği diğer alanlar, size zevk veren konular, hobileriniz, çocuklarla ilgili konular, riskli aktiviteler ve yatırımlarla ilişkin olacaktır. Evli ve çocuk sahibi olmak isteyenler, işte Jüpiter sayesinde çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuğunuz varsa eğer onun eğitim hayatıyla ilgili bir başarı, sizi sevindirecek gelişmeler de kapıda! Borsa gibi spekülatif işlerden kazanç elde edebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, çanlar sizin için çalıyor kalıcı eserler üretebileceğiniz ve bunlardan kazanç elde edebileceğiniz bir süreç. Bazılarınız yaptıkları işlerle adını duyurabilecekler. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz zamanlar. Hayatınızda eğlenceye, keyfe çok daha fazla yer verebilirsiniz. Havadan bir şeyler kazanabilirsiniz, ödül, piyango ya da çok eğlenceli bir tatil! Eğer hayatınızda şu ana kadar sadece hobi gözüyle baktığınız özel bir uğraşınız varsa tam da bu dönemde artık bu uğraştan para kazanmanıza sebep olacak gelişmeler yolda olacaktır. Sahne işleri ile ilgilenenler daha çok iş alırken, sahne ile ilgili işler yapmak isteyenler için ise yeni fırsatlar yakalayabilecekler. Bu süreçte yatırımlarınızı olabildiğince gizli tutmaya da özen göstereceksiniz. Tabii hem Satürn hem Jüpiter’in aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.

Bu sene aşk ile ilgili şanslı zamanlarınız; 1 – 14 Ocak arası, 8 Şubat ile 5 Mart arası, 4 Nisan – 11 Mayıs arası, 26 Haziran ile 8 Ağustos arası, 28 Ekim ile 22 Kasım arası.