Yay – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Hukuksal konular, eğitim, seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler, uzak akrabalar ve tanıdık sayılabilecek arkadaşlarınızla ilgili konularda süper sevindirici haberler, gelişmeler yaşanabilir.

Yurt dışı menşeli bir iş teklifi gelebilir, uluslararası bir firma ile görüşmeye gidebilirsiniz veya iş ile ilgili size keyif verecek bir takım seyahatlerde gündeme gelebilir. Ama derseniz ki, tatil ne olacak, işin o kısmı biraz karışık arkadaşlar şöyle ki, tatile çıkmadan önce son kontrollerinizi dikkatli yapın, biletinizi, bavulunuzu, yanınıza almanız gereken şeyleri tekrar tekrar kontrol edin. Bir takım minik aksilikler keyfinizi kaçırmasın.

11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Artık tatil planlarınızı organize etme zamanı, yurt dışı için turları araştırabilirsiniz, yabancılar, ithalat ve ihracat, alım ve satım..vb konularla ilgili iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. 15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile su, deniz aşırı bir yolculuk gündeme gelebilir. Yalnız kandırılmaya müsait olabilir, söylenen her söze inanmamakta fayda var. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla ilgili konularda minik hayal kırıklıkları oluşabilir. Bu Dolunay zamanı birliktelikleri olanlar, sevgili veya eşleri ile birlikte keyifli bir yolcuğa çıkabilir, ama hayatınızda özel biri yok ise yakın çevrenizden biri ile de çıkabilirsiniz yolculuğa. 18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. İş, kariyer ve mesleki konularda sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, mesleki anlamda daha fazla enerji ve efor sarf edecek, daha fazla yorulacak ve stresle mücadele etmeniz gerekecek. Eğer doğru adımlar atarsanız kariyerinizde zafere ulaşmamak için hiçbir sebep yok! Çok daha detaycı ve mükemmel bir şekilde çalışabilecek, aynı anda bir çok işi hakkıyla yapabilecek gücü verecektir size Mars.

21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Akrabalarınızdan, mevki ve statü sahibi kişilerden destekler görmeniz konusunda destek sunacaktır size. Bunun yanı sıra keyif ve neşe veren bazı yolculuklar gündeme gelebilir, yüksek öğrenimle ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tanıtım, reklam, halkla ilişkiler ve hukuksal konulara odaklanmanızı sağlamanın yanı sıra, daha çok okumanızı ve araştırmanızı sağlayacaktır. İthalat, ihracatla ilgili konularda yine güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bu tarihe kadar iletişim odaklı olacağınıza işaret etmekte. Üstlerden önemli destekler, tavsiyeler, terfiler alabilirsiniz. İşinizle ilgili seyahatler ön plana çıkabilir, yeni bir takım eğitimler, seminerler gündeme gelebilir. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş ve kariyerinize ilişkin konularda daha detaycı ve titiz olacaksınız. Sizleri memnun etmek pek kolay olmayacaktır bu konuda. Bunun yanı sıra iyi veya kötü ağzınızdan çıkan her kelime fazlası ile göz önünde olacak ve kolay fark edilecektir. Eğer ki iş arama sürecindeyseniz bu dönem iletişimin yoğun olduğu satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, marka yönetim, sosyal medya yönetimi, bilişim, internet gibi alanlarda iş bulma şansınız çok daha yüksek olacaktır. İşinizi yaparken çok daha titiz ve dikkatli olacaksınızdır.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkilere işaret eden alanda meydana gelecek. Genel olarak iş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 10-15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık bu hafta o işleri tamamlama, toparlama zamanı olacaktır. Yeni iş başvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz.