Yay – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz, kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İletişim hayatınızın temelinde yer alacak, önemli anlaşmalar sözleşmeler imzalayabilirsiniz, iletişim araçları satın alabilirsiniz.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise Dolunay desteği ile bitebilir. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Biraz dikkatli olmanızda yarar var, söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızdaki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz. Bunun yanı sıra hassas ve alıngan olabilir, direk duygusala bağlayabilirsiniz bu hafta.

20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak ve ay sonuna kadar belki de önümüzdeki ay için tatil planları yapabilirsiniz. 26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun.