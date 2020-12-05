Yay – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

1 Aralık’ta ise Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 21 Aralığa kadar seyahat edecek. Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz, kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İletişim hayatınızın temelinde yer alacak, önemli anlaşmalar sözleşmeler imzalayabilirsiniz, iletişim araçları satın alabilirsiniz. Yurt dışına seyahatler organize edebilirsiniz. Yabancı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla okumak, bilgi sahibi olmak için güzel bir süreçtir.

Hukuksal konularda destekleyici, olumlu etkiler söz konusu olabilecektir. Bol bol bulmaca çözebilir veya zihin egzersizleri yapabilirsiniz bol bol. En güzel tarafı, araştırma yapmak, okumak, yeni bilgi sahibi olmak için idealdir. Yine bu dönemde yabancı dil eğitimine başlamak içinde harikadır açıkçası! Daha neşeli, esprili, şakacı olacak ve kelimelerinizle, kendinizi ifadenizle, fikirlerinize dikkat çekici olacaksınız.

14 Aralık’ta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Oldukça hareketli fikirleriniz ve düşünceleriniz göz dolduracağınız bir tutulma olacak. Bu dönem yeni bir eğitime başlamak, eğitim vermek, seminerlere katılmak, yeni bir şeyler öğrenmek ve öğretmek, internet üzerinde projelere başlamak için destekleyici etkiler altında olacaksınız.

15 Aralık’ta ise Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 7 Ocak 2021 senesine kadar seyahat edecek. Burcunuza seyahat edecek olan Venüs sizi bir adeta bir mıknatısa çevirebilir, insanları sempatik yaklaşımınız ve sevecenliğiniz ile kolayca etki altına alabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde şans sizden yana olacak. Yalnız yediklerinize içtiklerinize dikkat etmelisiniz çünkü Venüs bu dönemde size biraz kilo aldırabilir, tembellikte yaptırabilir sizlere. Daha sosyal olacağınız ve keyifli gelişmelerin olacağı bir süreç sizleri beklemekte. Yalnızlar kolayca partner bulabilir, ilişkisi olanlar için ise birlikte oldukları kişiler hayatında daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. . 3. evinizde ilerleyecek olan Satürn, sizlere doğru iletişim nasıl kurulur, geleceğim için hangi eğitimi almam daha iyi olur, yakın çevrem ile nasıl doğru iletişim kurarım, kardeşlerimle ilişkilerim nasıl olmalı gibi sorulara yanıt aramanıza neden olabilecektir. Bu transit zamanında bazı şeyleri düzenleme, tasnif etme dönemi olabilecektir sizin için.

Yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak, doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir, kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz.

Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamanlar. Valla bu dönem kardeşlerinizle aranızda türlü sorunlara sürekli çareler üretmek durumunda kalabilirsiniz, onların sorumluluklarını üstlenebilirsiniz. Aslında iletişim kurmayı öğreneceksiniz ama Satürn öğretirken yerleri öptüre öptüre öğretir haberiniz olsun. Öyle web sitesi açayım, 2 ürün satayım köşeyi döneyim diyorsanız avucunuzu yalarsınız, önce pişeceksiniz sonra kazanacaksınız.

İletişim, satış, pazarlama ile ilgili konularda kanun dışı işler yapayım demeyin sakın, sonra adaletin terazisi tepenizde parçalanır bilginiz olsun. Bu dönem daha çok yazacak belki, daha çok okuyacak ya da yeteneklerinizi geliştirmek için türlü eğitimler alacaksınız. Kişisel yeteneklerinizi artık mesleğe dönüştürebilirsiniz bu dönemde. İlk defa kitap çıkartabilirsiniz. Kendinizi satış, pazarlama, reklam konularında geliştirebilirsiniz.

Sene boyunca para evinizde seyahat edecek. Finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Size finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir. Jüpiter'den bahsettiğimiz için minik kazançlar değil elbet ifade edilmek istenen. Bu bir satım sonrası elinize geçecek yüklü miktarda para olabileceği gibi, iş değişikliği sonucu çok daha iyi maaşlı bir işe geçme ile de gelebilir. Her halükarda finansal anlamda gerçekten keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz.

Finans konuları ile ilgili kurumlardan ve kişilerden rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Maddi konularla ilgili üzerinize bir iyimserlik gelebilir fakat unutmayın ki aşırısı zararda getirebilir. Jüpiter büyüteç görevi göreceği için aynı şekilde harcamalarınızı da arttırabilir, her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Para kazanmak artık sizler için çok daha kolay olacaktır.

Paranın nereden ve ne şekilde kazanılacağına dair doğal yeteneklerinize güvenebilirsiniz ve bunun yanı sıra nasıl kazanılması gerektiğine dair bilgilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Finansal konulara daha manevi boyutta da yaklaşabilirsiniz. “Ben harcayayım ki gelsin” mantığı yerleşebilir sizlere. Rahatınızı, konforunuzu sağlayacak şeylere daha fazla harcama yapabilirsiniz. Bu dönem parasal hareketlerinizi büyük bir gizlilik prensibi içinde de yürütebileceksiniz.

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzde ki 1 sene iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar.

Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi..vb kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halka ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler. E-ticaret sitesi açabilir, internet üzerinde satış işlerine başlayabilirsiniz.

Bu işler daha çok gıda, tarım, beslenme, temizlik gibi konular üzerine olabilir. Bu 13 aylık dönemde leyleği havada görmüşçesine çok fazla seyahat edebilirsiniz. Bence minik bir seyahat bavulu odanızda hazır bulunmalı artık! Yabancı dil öğrenmek biraz daha çaba ve emekle sizin için çok daha kolay olacaktır. Ya da bu dönemde sosyal medyada bir fenomen olacaksınız, bu da bir ihtimal sizler için Tabii hem Satürn hem Jüpiterin aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.