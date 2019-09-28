Yay – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile sezgileriniz, varsa bir takım psişik yeteneklerinizde artışlar meydana gelebilir, yalnız iletişim, kendinizi ifade etme ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu dönem zihnen düşünmek, organize etmek, hayal etme zamanı ama bunları fiziksel dünyaya aktarmakta zorlanabilirsiniz.

4 Ekim'de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatındaki gerginlik sona erip, oldukça sosyal ve hareketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Arkadaşlarınızla birlikte daha çok vakit geçirebilecek, yeni kişilerle tanışacak, enerjinizin bir çoğunu onlar için harcamaya başlayacaksınız. Yalnız sosyal ilişkilerinizi dengelemek, herkesin isteklerine koşturma hali sizi biraz yorabilir. Kimsenin özel hayatına, ilişkisine pek karışmayın bu süreçte, sonra ihale sizin üstünüze kalmasın, kötü kişi siz olmayın. Arkadaşlarınız, dostlarınızla birlikte iş ortaklıkları kurmak içinde pek uygun bir dönem değil.

8 Ekim'de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, özel hayatınızı ve ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç olacak, Venüs 12. evinizde hareket ediyor olacak. Halk dilinde “kısmetim kapalı” dendiği bir dönemde diyebiliriz. İlişkisi olanlar minik krizlerle mücadele etmeleri gerekebilir, ilişkisi olmayanlar ise pek de herkes tarafından onay verilmeyen, platonik ilişkiler içine çekilebilirler. Yine bu dönem genital bölgeniz hassas olabilir, ağrılar, kaşıntılar oluşabilir. Sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Veya bir diğer olası etkisi ise, gizli ilişkileri içine çekilebilir ve etrafınızda ki kişilere bundan pek bahsetmek istemeyebilirsiniz.

13 Ekim'de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay'ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

23 Ekim'de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Daha içe dönük olabilir, kendinizle kalmak isteyebilir, iç dünyanızı sorgulayabilirsiniz. Hayatın neresindeyim, hedeflerim neler gibi konuları sıkça düşünebilirsiniz. Bu bir aylık süreç yeni başlangıçlar yapmak için pek elverişli zamanlar değil açıkçası, elinizde ki potansiyel işleri bitirmenizde yarar var. Sağlığınızda da özen göstermelisiniz, bünyenizin zayıf olacağı bir sürece giriyorsunuz.

28 Ekim'de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer finansal anlamda bir beklentiniz yok ise bu Yeni Ay’da hayatın gizemli, ökült yanları ile daha çok ilgilenebilir, kendi içinize dönebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltı, korkular, rüyalar, mistik konular, felsefelerle ilgilenebilirsiniz. Fakat finansal anlamda risk almak için uygun zamanlar değil. Derin araştırmalar yapabilir, terapi alabilir, korkularınıza özellikle çözüm üretebilirsiniz. Biraz arkanızdan dönen dedikodular canınızı sıkabilir, ama bunlara çok fazla takılmayın.