Yay – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklarınızın, arkadaşlıklarınızın bir nevi testten geçeceği bir zaman olacak. Bir dostunuzla aranızda para ile ilgili bir mevzu oluşabilir, ödeme, borç alacak ve verecek ile ilgili. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var.

Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir. Fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile sezgileriniz, varsa bir takım psişik yeteneklerinizde artışlar meydana gelebilir, yalnız iletişim, kendinizi ifade etme ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu dönem zihnen düşünmek, organize etmek, hayal etme zamanı ama bunları fiziksel dünyaya aktarmakta zorlanabilirsiniz.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ortamınızı ilgilendiren bölgede olacak bu Dolunay, yeni projeler ve yeni müşterilerle bir araya gelmenize yardımcı olacaktır. Bu projeler finansal anlamda getirisi yüksek olabilecektir. Eğer iş arıyor iseniz bu Dolunay ve takip eden 2-3 gün önemli haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yine bu hafta diyete başlamak, sağlıklı beslenmek, spora başlamak daha doğrusu hayatınızı daha kaliteli ve sağlıklı geçirmek için destek almak içinde harika bir hafta. Yalnız sağlık olarak, boğazınıza, bademciklerinize, ses tellerinize dikkat etmenizde fayda var.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İletişim hayatınızın temelinde yer alacak, önemli anlaşmalar sözleşmeler imzalayabilirsiniz. İletişim araçları satın alabilirsiniz.