Yay – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

6 Eylül'de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bu tarihe kadar iletişim odaklı olacağınıza işaret etmekte. Üstlerden önemli destekler, tavsiyeler, terfiler alabilirsiniz. İşinizle ilgili seyahatler ön plana çıkabilir, yeni bir takım eğitimler, seminerler gündeme gelebilir.

İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş ve kariyerinize ilişkin konularda daha detaycı ve titiz olacaksınız. Sizleri memnun etmek pek kolay olmayacaktır bu konuda. Bunun yanı sıra iyi veya kötü ağzınızdan çıkan her kelime fazlası ile göz önünde olacak ve kolay fark edilecektir. Eğer ki iş arama sürecindeyseniz bu dönem iletişimin yoğun olduğu satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, marka yönetim, sosyal medya yönetimi, bilişim, internet gibi alanlarda iş bulma şansınız çok daha yüksek olacaktır. İşinizi yaparken çok daha titiz ve dikkatli olacaksınızdır.

9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkilere işaret eden alanda meydana gelecek. Genel olarak iş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 10-15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık bu hafta o işleri tamamlama, toparlama zamanı olacaktır. Yeni iş başvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz.

9 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak. Venüs Retrosu ve Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Özel hayatınızı ve ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç olacak. Venüs 12. evinizde hareket ediyor olacak. Halk dilinde kısmetim kapalı dendiği bir dönemde diyebiliriz. İlişkisi olanlar minik krizlerle mücadele etmeleri gerekebilir, ilişkisi olmayanlar ise pek de herkes tarafından onay verilmeyen, platonik ilişkiler içine çekilebilirler. Yine bu dönem genital bölgeniz hassas olabilir, ağrılar, kaşıntılar oluşabilir. Sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Veya bir diğer olası etkisi ise gizli ilişkileri içine çekilebilir ve etrafınızdaki kişilere bundan pek bahsetmek istemeyebilirsiniz.

25 Eylül'de 1 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak. Aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.