Yay – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan oldukça fayda ve destek görecek, daha sosyal olacak, yeni sosyal ortamlar için içine girecek, yeni insanlarla tanışacaksınız.



Eğlence hayatı ve biraz daha parti, davet ve konser gibi etkinliklere çok daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Yalnız olanlar yeni tanışacakları veya girecekleri sosyal ortamlarda minik yakınlaşmalar yaşayabilirler. Dostlarınız, arkadaşlarınız ile olan problemlerin üstesinden çok rahat bir şekilde gelebileceksiniz. İş hayatında kazandığınız gelirleri de arttırabilecek, üstlerinizden güzel destekler alacaksınız. Bazı dostlarınız ve arkadaşlarınız size partner bulmanız açısından arabuluculuk yapabilirler.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, sizleri oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızın fikirleri ve görüşleri bu dönem sizler için oldukça önem kazanacak. Keza sizin de fikirleriniz onların yaşamlarında yol gösterici olabilecektir. Oldukça nazik, kibar iletişim becerilerinizle insanları bir araya getirebilir, hatta küsleri bile barıştırabilirsiniz.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat. Dolunay su grubundan bir burç olan Balık burcunda olacağından, evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet, mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Kiralama yapacaksanız da aynı şekilde evi veya ofisi iyice gözden geçirtin. Bir de bu dolunay zamanı evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak için de uygun bir zamanda. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güzel destekler alabileceksiniz.

28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklarınızın, arkadaşlıklarınızın bir nevi testten geçeceği bir zaman olacak. Bir dostunuzla aranızda para ile ilgili (ödeme, borç alacak verecek gibi) bir mevzu oluşabilir. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var. Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var.