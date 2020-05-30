Yay – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Tutulma ile beraber hayatınızda yeni bir takım başlangıçlar yapmak, girişimlerde bulunmak, yeni bir sayfa açmak, kişisel yeteneklerinizi ortaya çıkarmak ve değerlendirmek, fiziksel olarak değişiklikler yapmak, zayıflamak, spora başlamak için motivasyonunuzun yüksek olacağı bir zaman diliminde olacaksınız.

Yalnız Mars'ın tutulmaya zorlayıcı bir görünümde olması özellikle aile ve yaşadığınız yer ile ilgili stresli durumları da olabileceğini göstermekte. Taşınmak, yer değiştirmek, ev alıp satmak ile ilgili mücadele etmeniz gerekebilir ya da bu konular ekstra yorabilir sizi. Aile içinde tartışmalar, gerginlikler söz konusu olabilir. Yaşam şu sıralar sizin için pek huzurlu olmayabilir. Sakarlıklara, kazalara, ev kazalarına karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.