Yay – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Burcunuzda seyahat edecek olan Venüs, sizi adeta bir mıknatısa çevirebilir, insanları sempatik yaklaşımınız ve sevecenliğiniz ile kolayca etki altına alabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde şans sizden yana olacak. Yalnız yediklerinize içtiklerinize dikkat etmelisiniz, çünkü Venüs bu dönemde size biraz kilo aldırabilir, tembellikte yaptırabilir sizlere. Daha sosyal olacağınız ve keyifli gelişmelerin olacağı bir süreç sizleri beklemekte. Yalnızlar kolayca partner bulabilir, ilişkisi olanlar için ise birlikte oldukları kişiler hayatında daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Sözleşmelere, anlaşmalara işaret etmekte. Bu daha çok hukuksal bir kağıt üzerinde yapılacak olan bir anlaşma olabilir. Eğer yalnız iseniz, bir partneriniz yok ise bu Dolunay zamanı bazı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizden veya partnerinizin fikirlerinden düşüncelerinden rahatlıkla yararlanabileceksiniz. Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinizin parasal meselesinde olası bir krizi atlatması konusunda yardım ve destek olabilirsiniz. İlişkilerinizde veya ortaklıklarınızda beklenmedik sürpriz ani gelişmelere hazır olun. Bu alanda yeni kararlar alabilirsiniz düzen getirmek adına. Hafta boyunca anlaşmalardan, sözleşmelerden yana şansınız açık olacak. 19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın, ruhsal konular, bilinç altı, sağlık, yaşamınızda kontrolünüz dışı gelişen olaylar, konular, gizli düşmanlıklar, dedikodular üzerine olacağına işaret etmekte. Bu dönem arkanızdan iş çeviren, gizli düşmanlıklar besleyen kişilerle yüz yüze gelmek durumunda kalabilirsiniz, belki de yüzleşme dönemidir ama hepsinin üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Yalnız bu süreçte bağışıklık sisteminiz çok kuvveti olmayabilir, çabuk rahatsızlanabilirsiniz, bu yüzden ekstra dikkatli olmanızda yarar var. Kendi içinize dönebilir, ruhsal, psikolojik, bilinçaltı ile ilgili konulara daha fazla kafa yorabilirsiniz. Uyku düzeni ise hafiften sorun teşkil edebilir.

22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Burcunuza geçiş yapacak olan Güneş ile beraber artık harekete geçme zamanı başlıyor sizler için. Spot ışıkları adeta üzerinizde parlayacak, girişimlerde bulunmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Son bir aydır üzerinizde olan ölü toprağını rahatlıkla atabilecek, hedefleriniz için rahatça harekete geçebileceksiniz. Hatta bir hedef için değil, birden çok hedef için de harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda şansınız açık olacak, eğitim için de aynı şekilde. 26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar; maddi anlamda bereketli, kazançlarınızın artabileceği bir süreç olacak. Terfi ile birlikte maaş artışı söz konusu olabilir, alım-satımlardan gelirinizi arttırabilirsiniz. Her halükarda geliriniz olumlu bir şekilde artmaya başlıyor. Tabi bu geçiş özellikle giysi alışverişlerinin de en çok yapıldığı dönem, güzelleşmek, kendinizi iyi hissetmek adına da sıkça alışverişler yapabilirsiniz. Yükte hafif pahada ağır şeyleri alabilirsiniz bu süreçte daha çok.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Yeni Ay ile birlikte hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz, özellikle sağlığınızla ilgili konularda. Bağımlı olduğunuz bir konu ile ilişkili (sigara, alkol gibi) profesyonel bir destek yardımı ile kurtulabilirsiniz. Tabii bu yeni sayfa sadece sağlığınız olmak zorunda değil, sizi kısıtlayan, zorlayan herhangi bir koşuldan da kurtulmak için destekleyici olacaktır. Finansal bir krizi çözebilmek için hatırı sayılır kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Yeni ürün ortaya koymak, yeni bir projeye başlamak, yeni bir iş girişiminde bulunmak, şirket açmak, büyümesini istediğiniz herhangi bir durum için başlangıçlar yapabilirsiniz.