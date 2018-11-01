Yay – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer finansal anlamda bir beklentiniz yok ise bu Yeni Ay'da hayatın gizemli, okült yanları ile daha çok ilgilenebilir, kendi içinize dönebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltı, korkular, rüyalar, mistik konular, felsefelerle ilgilenebilirsiniz. Fakat finansal anlamda risk almak için uygun zamanlar değil.

Derin araştırmalar yapabilir, terapi alabilir, korkularınıza özellikle çözüm üretebilirsiniz. Biraz arkanızdan dönen dedikodular canınızı sıkabilir, ama bunlara çok fazla takılmayın. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Yakın çevredeki hareketlilik yerini aile içine bırakıyor. Aile içinde agresyona dikkat etmelisiniz. Yer değiştirme, taşınma konuları gündeme gelebilir. Özellikle sizi fiziksel anlamda yoracak koşullar olabilir. Fakat sağlamcı, daha organize ve planlı davranışlarınızla üstesinden gelebilirsiniz. Eviniz içinde kesici, delici, yanıcı aletler kullanırken dikkat edin. Evden çıkmadan önce birkaç kere son kontrollerinizi yapmanızda yarar var. Bu dönem ev satın almak gibi bir planınız varsa, harika bir pazarlık yapabilirsiniz. Bu konuda gökyüzü sizden yana olacaktır. Yalnız iş hayatında patronlarla çatışmamaya dikkat etmelisiniz. Bu süreçte evinizin banyo,mutfak gibi alanlarında su tesisatı problemleri oluşabilir. Eğer ki taşınacaksanız deniz gören, su kenarı bir yere taşınabilirsiniz. Aile içinde olası gerginlikler boş ve hayal kırıklığı yaratacak cinsten olabilir, dikkatli olunmasında yarar var.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise Dolunay desteği ile bitebilir. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat.