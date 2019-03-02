Yay – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak ve ay sonuna kadar belki de önümüzdeki ay için tatil planları yapabilirsiniz.

5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir. Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, televizyon, müzik seti,..vs de bir takım arazlar oluşabilir. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun değildir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir.

6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs'ün burç değişimleri tarihte ve dünyada büyük gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Fransız ihtilali, sanayi devrimi…vb gibi dünyanın seyrini değiştiren büyük olaylar. Uranüs jenerasyon gezegeni olduğundan, bireysel haritalarda etkileri dünya üzerindeki kadar büyük olmayabilir. Tabii eğer Boğa burcunda yerleşmiş kişisel gezegenleriniz yok ise! Uranüs 6. evinize geçtiğinde, çalışma yöntemlerinizde farklılıklar katabilir, alışılmışın dışında işler ortaya koyabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızın bu zamandan sonra monoton olacağını pek düşünmüyorum. Sürpriz değişimler, sürekli bir hareketlilik söz konusu olacaktır. Sürekli bir yenilik ve değişiklik isteği hüküm sürebilir iş ortamınızda. Stabiliteyi sağlamak zordur. Bir diğer olası etkiler ise, eğer Uranüs 6. evinize geçtiğinde sert açılar altına girerse, bir takım sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Tansiyon, kalp ritminde problemler, sinirsel bir takım rahatsızlıklar, baş ağrıları oluşabilir. Uranüs'ün etkilerinden önümüzdeki ay daha detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım.

6 Mart'ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım-satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Yeni Ay su grubundan bir burç olan balık burcunda olacağından, evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet, mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Ya da kiralama yapacaksanız da aynı şekilde evi veya ofisi iyice gözden geçirtin. Bir de bu Yeni Ay zamanı evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak için de uygun bir zamanda olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek, sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir.

20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk ve çocuklarla ilgili konular olacaktır. Bugün ve takip eden bir ay boyunca sizlere aşk var! Elbette sizler aşırı tüketici davranmadığınız sürece ancak kalıcı olabilecektir. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız da bu bir aylık süreci değerlendirebilirsiniz. Yaratıcılık, sahne, organizasyon işleri ile ilgileniyorsanız işlerinizin en yoğun olacağı bir süreç olacak sizler için. 21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde evinizi daha konforlu, keyifli bir hale getirmeniz için bir şeyler yapabileceğinize işaret ediyor, aile içinde, evinizde keyif ve huzur rüzgarları esmeye başlıyor. Evinize dekoratif anlamda minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Venüs etkisi sayesinde evinizde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, ev hediyeleri alabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan güzel destekler görebileceksiniz bu hafta. Aile ortamınızda huzur, güveni, uyumu yaratan siz olabilirsiniz. Yaşadığınız ülkenin doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini gezebilir, kendi atalarınızı köklerinizi araştırabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız ailenizin tanıştıracağı biri ile romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Eğer evli iseniz evinizde barış ortamını sağlama görevi size düşer. Evinizde arkadaşlarınızla daha mutlu zamanlar geçirebilir, onlara hizmet etmekten keyif alabilirsiniz. Aşk, yakın çevrenizde, aynı mahallede, aynı semtte olan biri ile olabilir eğer yalnız iseniz.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars ikili ilişkiler, ortaklıklar, partner ilişkileri ile ilgili konularda stres, mücadele, enerji, motivasyon getirecektir. Şimdi bu etki sayesinde eğer hayatınızda partner veya ortak var ise onunla zaman zaman fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz, yalnız bu çatışmanın dozajı bir parça sert olabilir. Karşınızdaki kişiyle ilgili kendinizi sürekli stres altında hissedebilirsiniz veya onunla sürekli mücadele etmeniz gereken bir ortamda bulabilirsiniz kendinizi. Eğer hayatınızda özel birisi yok ise, kafanız oldukça karışacak demektir, acaba kimi seçseniz, kiminle birlikte olsanız? Bir iyi etki daha, düşmanlarınız, size zarar vermek isteyenler kartlarını size karşı açık oynayacaklar, sizler bu sayede düşmanlarınızı daha iyi tanıyor olacaksınız.