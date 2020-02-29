Yay – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Öncelikle sağlık! Olası sorunların üstesinden hızla gelebileceksiniz, profesyonel diyet veya spor desteği alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni iş projeleri, teklifler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin güzel gelişmelerin yaşanabileceği keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz! Eğer iş arıyorsanız sık sık iş görüşmelerine çağrılabilirsiniz.

9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay iş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkilere işaret eden alanda meydana gelecek. Genel olarak iş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 10-15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık bu hafta o işleri tamamlama, toparlama zamanı olacaktır. Yeni iş başvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Neptünyen Dolunay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilir, önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk ve çocuklarla ilgili konular olacaktır. Bugün ve takip eden bir ay boyunca sizlere aşk var! Elbette sizler aşırı tüketici davranmadığınız sürece ancak kalıcı olabilecektir. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız da bu bir aylık süreci değerlendirebilirsiniz. Yaratıcılık, sahne, organizasyon işleri ile ilgileniyorsanız işlerinizin en yoğun olacağı bir süreç olacak sizler içinde. 22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn finans ve bütçe konuları, sahip olduğunuz kaynaklar, eşyalar, değerlerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Eğer paylaşıma çok açık biri iseniz sizler için belki de daha az paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir süreç iken, paylaşmayı bilmeyenler için bunun nasıl yapılacağını öğrenecekleri bir süreç.

31 Mart’ta ise Mars, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yakın çevre, kardeşler, komşularla ilişkiler çok daha fazla gündeme gelmeye, hızlı gelişmeler yaşamaya başlıyorsunuz. İletişim trafiğiniz artıyor. Daha çok okuyabilir, daha çok yazabilir, daha çok öğrenebileceğiniz bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Yakın çevre, kardeşler veya komşularınız ile fikir ayrılıklarından doğan olası gerginliklere karşı dikkatli olmakta yarar var.